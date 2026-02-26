49名命理師競猜死因！《天機試煉場》引專家示警 網質疑命中率

《天機試煉場》找來49位命理師同台對決。（Disney+提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕話題韓綜《天機試煉場》找來49名神靈占卜、八字命理、塔羅與面相專家齊聚一堂，比拚「解讀命運」能力；製作單位主打創新與刺激，但節目將巫俗元素包裝成競賽娛樂，引發不小爭議。

節目前半段，命理師根據有限資料，各自推算已故消防員的事故經過與死因，並以「命中程度」作為評分標準。畫面播出後，令不少觀眾質疑：「連死亡都能變成娛樂橋段？」

儘管製作方強調無意貶抑，也未針對家屬做不當指涉，但「已經越過倫理界線」的批評聲浪仍難平息。

至於內容反覆強調「猜中」畫面，營造緊張與神準氛圍，但對於失誤或落空預測卻著墨甚少。韓國匿名社群裡有網友直言：「49個人都在預測，總會有人碰巧猜中吧？」、「只播對的，很難知道真實命中率。」

不過節目熱播後，部分出演命理師的預約量激增，年輕族群聚集的商圈甚至出現宣傳海報。據韓媒報導，一名30多歲上班族坦言：「原本只是抱著看熱鬧的心態，沒想到越看越投入，甚至開始覺得他們真的很準。」

有文化研究學者指出，當巫俗被包裝成流行文化並反覆曝光，社會對其警覺性可能降低，「從排斥到覺得有趣，甚至產生依賴，這是一種潛移默化的過程。」專家提醒，若缺乏批判思考，恐會影響個人決策。

