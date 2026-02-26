自由電子報
娛樂 最新消息

（雷）SJ神童親吐和父母斷聯！婚運被算出關鍵年 被揭不信女性

〔記者鍾志均／綜合報導〕Disney+爭議占卜韓綜《天機試煉場》即使多次踩在「倫理界線」邊緣，人氣絲毫未減。昨（25）播最新第8、9集再掀討論，這次坐上命盤中央的，竟是「SJ」Super Junior神童本人，全場驚呆。

雪花（左）精準命中神童結婚運勢。（翻攝自Disney+）雪花（左）精準命中神童結婚運勢。（翻攝自Disney+）

節目進入「神之戰爭」階段，6名命運術士生存下來後，邀請名人來算命。神童雖在節目擔任主持與命運使者角色，卻因好奇心爆棚，親自選擇「雪花」與「崔漢娜」替自己占卜，從中選出晉級者。

神童首度在節目中聊到和家人的關係，直言：「說實話，我現在跟爸爸媽媽都沒聯絡了。原因是錢。」透露母親總希望一次拿出一大筆生活費，甚至曾因投資失利、被騙而把錢賠光。

這段家庭傷痕，讓神童坦言感到孤獨，也解釋一直渴望結婚的原因：「從小就想結婚，腦海裡一直覺得那會很幸福。」節目播出後，這段自白引爆熱議。

雪花的命盤解讀直接命中紅心，直指神童曾經差點結婚，但錯過時機，另外喜歡積極、自理能力強、會賺錢的伴侶，以及若在48歲前結婚，可能會離婚分開、2028年是關鍵轉折點。

更驚人的是，雪花提到神童家族靈力強大，祖先有巫師背景，奶奶過世時甚至有人希望他成為巫師，指出「神童在公開場合唱歌跳舞，是在壓住靈力。」全場瞬間靜默。

崔漢娜則指出神童有胃食道逆流、灼熱等症狀，在婚運方面，她說神童會晚婚，46歲才會真正出現穩定對象，特徵是年輕、做生意的女性，至於兩人都斷定神童「不太相信女性」，即使渴望愛情，卻對關係抱持懷疑。

《天機試煉場》此前因涉及敏感題材、死亡推測等橋段遭批評踩線，最新集數仍掀話題，尤其公開神童家庭斷聯、婚運分水嶺與他的人生焦慮，讓節目從算命娛樂轉向真實剖白。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大
點圖放大

