64歲凍齡舞王紐約遇世紀暴風雪 「凍僵街頭」畫面曝光

64歲凍齡舞王杜德偉在美國康州舉行演唱會，遇上號稱美國最強的世紀暴風雪。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕64歲凍齡舞王杜德偉今年大年初五（21日）在美國康州舉行演唱會，原本打算唱完就飛回香港的他，卻罕見遇上號稱美國最強的世紀暴風雪，航班因此取消，杜德偉在IG分享當時心境，拍片記錄自己當時人就站在時代廣場，四週白靄靄，能見度甚低，就全身包緊緊，仍無法禦寒，他一邊自拍一邊大喊：「落大雪嘅紐約呀，Oh my god」。

杜德偉今發水跟歌迷報平安。（翻攝自IG）

紐約市積雪厚度達數英尺，再加上風雪未歇，一度讓全市交通停擺，讓沒有交通工具的杜德偉一時寸步難行，凍到面色青筍筍、嘴唇發紫，帽子和肩膀上都積了一層白雪，見到影片的杜德偉全臉發白，聲音顫抖，讓不少粉絲在社群關心、留言，擔憂他是否會因此染上風寒。

請繼續往下閱讀...

在紐約街頭被凍僵的杜德偉。（翻攝自IG）

杜德偉今（台灣時間24日）隨即在社群發文向粉絲報平案，表示雖遇上紐約暴風雪，但好在演唱會在早一天順利完成了，他表示：「年初五我在美國紐約康州演唱會，一行30幾人本來計劃在演唱會翌日離開，但航班因暴風雪取消，部分航班取消至25號，大隊滯留紐約。當時還不知道暴風雪這麼嚴重，直至晚上8點所有人同時收到電話的警報，預告交通停駛，所有商舖關門學校停課，團隊留在酒店暫避，才感覺到這次風雪的威力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法