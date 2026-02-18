自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題）台灣Threads的三大傳奇！國民情侶觀看數破2300萬 蔡英文也ven一下

Threads創造了不少有趣話題。（翻攝自Threads）Threads創造了不少有趣話題。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕社群平台「Threads」自2023年問世後，台灣網友大舉入侵，還因為發音為它取了一個中文名「脆」，台灣更是全世界最愛滑脆的國家。以下就為您整理台灣「脆」的3大傳奇，其中一篇貼文的瀏覽數竟然超過2300萬，跟台灣總人口數差不多。

雖然Threads是在2023年7月推出，不過真正使Threads台灣用戶暴增的原因之一，恐怕與2024年1月有關，總統賴清德在大選之後，民進黨為持續拉攏年輕人族群，呼籲同仁建立Threads等各種平台與網友互動，許多政治人物因此加入，讓人看到政治人物在嚴肅中輕鬆有趣的一面。

總統賴清德也有經營脆平台。（翻攝自Threads）總統賴清德也有經營脆平台。（翻攝自Threads）

其中又以民進黨前立委鄭運鵬最為著名，除了在Threads平台上分享喜愛的動漫之外，帥哥兒子「德德」更是席捲Threads，各種帥照被不斷po上網，德德更因此獲封「第一代脆網紅」、「國民初戀男友」，鄭運鵬則是「國民公公」，不過身為學生的德德倒是頗為低調，只有對外拍攝寫真、形象照時才會出現。

鄭運鵬兒子德德跟父母一起拜票，顏值太高因此爆紅。（翻攝自Threads）鄭運鵬兒子德德跟父母一起拜票，顏值太高因此爆紅。（翻攝自Threads）

有數據統計網站指出發布，台灣Threads用戶以流量貢獻度21.83%勇奪全球第一名，成為「最愛滑Threads國家」，因為全國人口不到全世界0.5%的台灣人，為Threads貢獻高達4分之1的流量，也因此台灣網友在Threads上創造了不少傳說。

一、台灣脆三大傳奇：國民情侶

國民情侶的瀏覽數高達2300萬次。（翻攝自Threads）國民情侶的瀏覽數高達2300萬次。（翻攝自Threads）

一位女學生在2025年8月31日上傳了一支影片，她表示：「鼓起兩個禮拜的勇氣給喜歡的人試了，我真的會瘋掉」。女學生與男同學在超商裡面看起來像是用手套圈圈，其實最後十指緊扣的結果，讓兩人害羞地趴在桌上，完美呈現青春期的酸酸甜甜的滋味。這篇發文的瀏覽數竟然超過2300萬次，比西洋天后泰勒絲宣布結婚的瀏覽數還高。從此之後，這對情侶檔被網友封為「國民情侶」，每當情人節或者特殊節慶到來，大家都等待小倆口放閃，成為脆上的傳奇人物。

二、台灣脆三大傳奇：永不斷更的被被

被被的動態竟然更新長達700天。（翻攝自Threads）被被的動態竟然更新長達700天。（翻攝自Threads）

一名網友從2024年3月18日起，開始更新掉在遮雨棚上的棉被的動態，這床棉被一直呈現要掉下去的感覺，卻死死的黏在遮雨棚上，大家每一天都覺得「快要掉下去了」，結果仍是屹立不搖。沒想到網友這一更新，竟然紀錄下棉被超過700天在遮雨棚上的動態，眾脆友紛紛笑說，「我男友都變前男友了，你的被子還在」、「被被的生存比我的戀情還長久」、「這就是傳奇的開始嗎」。

三、台灣脆的三大傳奇：我ven一下

「我ven一次」成為最新流行語。（翻攝自Threads）「我ven一次」成為最新流行語。（翻攝自Threads）

一名女網友在2025年10月16日分享兩年前的影片，影片中，她講述了在早餐店遇到中國人的趣事，更模仿對方口音「我ven一下」、「謝謝阿婆」、「我猜你是天蠍座，因為你特別的X」、「我猜你是雙子座，因為你逼話特多」，竟然意外在網上爆紅，影片瀏覽數更是超過1700萬，甚至掀起模仿潮。就連總統蔡英文都留言：「原來前陣子我看不懂的梗，都是來自這裡」，又再度引來熱議。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中