（專題）台灣Threads的三大傳奇！國民情侶觀看數破2300萬 蔡英文也ven一下

Threads創造了不少有趣話題。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕社群平台「Threads」自2023年問世後，台灣網友大舉入侵，還因為發音為它取了一個中文名「脆」，台灣更是全世界最愛滑脆的國家。以下就為您整理台灣「脆」的3大傳奇，其中一篇貼文的瀏覽數竟然超過2300萬，跟台灣總人口數差不多。

雖然Threads是在2023年7月推出，不過真正使Threads台灣用戶暴增的原因之一，恐怕與2024年1月有關，總統賴清德在大選之後，民進黨為持續拉攏年輕人族群，呼籲同仁建立Threads等各種平台與網友互動，許多政治人物因此加入，讓人看到政治人物在嚴肅中輕鬆有趣的一面。

請繼續往下閱讀...

總統賴清德也有經營脆平台。（翻攝自Threads）

其中又以民進黨前立委鄭運鵬最為著名，除了在Threads平台上分享喜愛的動漫之外，帥哥兒子「德德」更是席捲Threads，各種帥照被不斷po上網，德德更因此獲封「第一代脆網紅」、「國民初戀男友」，鄭運鵬則是「國民公公」，不過身為學生的德德倒是頗為低調，只有對外拍攝寫真、形象照時才會出現。

鄭運鵬兒子德德跟父母一起拜票，顏值太高因此爆紅。（翻攝自Threads）

有數據統計網站指出發布，台灣Threads用戶以流量貢獻度21.83%勇奪全球第一名，成為「最愛滑Threads國家」，因為全國人口不到全世界0.5%的台灣人，為Threads貢獻高達4分之1的流量，也因此台灣網友在Threads上創造了不少傳說。

一、台灣脆三大傳奇：國民情侶

國民情侶的瀏覽數高達2300萬次。（翻攝自Threads）

一位女學生在2025年8月31日上傳了一支影片，她表示：「鼓起兩個禮拜的勇氣給喜歡的人試了，我真的會瘋掉」。女學生與男同學在超商裡面看起來像是用手套圈圈，其實最後十指緊扣的結果，讓兩人害羞地趴在桌上，完美呈現青春期的酸酸甜甜的滋味。這篇發文的瀏覽數竟然超過2300萬次，比西洋天后泰勒絲宣布結婚的瀏覽數還高。從此之後，這對情侶檔被網友封為「國民情侶」，每當情人節或者特殊節慶到來，大家都等待小倆口放閃，成為脆上的傳奇人物。

二、台灣脆三大傳奇：永不斷更的被被

被被的動態竟然更新長達700天。（翻攝自Threads）

一名網友從2024年3月18日起，開始更新掉在遮雨棚上的棉被的動態，這床棉被一直呈現要掉下去的感覺，卻死死的黏在遮雨棚上，大家每一天都覺得「快要掉下去了」，結果仍是屹立不搖。沒想到網友這一更新，竟然紀錄下棉被超過700天在遮雨棚上的動態，眾脆友紛紛笑說，「我男友都變前男友了，你的被子還在」、「被被的生存比我的戀情還長久」、「這就是傳奇的開始嗎」。

三、台灣脆的三大傳奇：我ven一下

「我ven一次」成為最新流行語。（翻攝自Threads）

一名女網友在2025年10月16日分享兩年前的影片，影片中，她講述了在早餐店遇到中國人的趣事，更模仿對方口音「我ven一下」、「謝謝阿婆」、「我猜你是天蠍座，因為你特別的X」、「我猜你是雙子座，因為你逼話特多」，竟然意外在網上爆紅，影片瀏覽數更是超過1700萬，甚至掀起模仿潮。就連總統蔡英文都留言：「原來前陣子我看不懂的梗，都是來自這裡」，又再度引來熱議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法