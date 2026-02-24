自由電子報
娛樂 最新消息

林鳳嬌點頭了？43歲房祖名驚爆秘婚！左手曬大鑽戒傳低調娶「她」

成龍（右）「父子破冰同框」新聞意外失焦，房祖名（中）左手無名指竟出現大鑽戒。（翻攝自網路）成龍（右）「父子破冰同框」新聞意外失焦，房祖名（中）左手無名指竟出現大鑽戒。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕成龍近來忙於為電影《過家家》宣傳，多次在公開場合談及自己和兒子房祖名的互動點滴，也為自己的嚴苛教育方式向房祖名致歉。然而，一向鮮少同框互動的父子二人，日卻被粉絲拍到同遊米蘭，在照片中清晰可見房祖名左手無名指上的大鑽戒，讓「秘婚」傳聞再次成為輿論焦點。

成龍（中）被拍到和兒子房祖房同遊米蘭。（翻攝自網路）成龍（中）被拍到和兒子房祖房同遊米蘭。（翻攝自網路）

從網友分享的照片中，不難看出成龍的好心情，他身穿一套白色休閒服，氣色紅潤，而房祖名則看來十分低調，一身黑衣黑褲造型、頭戴鴨舌帽和眼鏡，陪伴在側。

2014年，房祖名因呼麻被判入獄服刑6個月，出獄後一度定居台灣，2017年曾傳出房祖名與比他小11歲、被稱為「昔日天王嫂」的歌手葉子淇交往，這10年來，流言一直沒停過，據悉他曾帶葉子淇回家見家長，後來兩人都只承認和成龍夫妻碰過面，但否認戀愛ing。

中國歌手葉子淇遭傳和房祖名穩交多年，但兩名當事都沒承認過。（翻攝自IG）中國歌手葉子淇遭傳和房祖名穩交多年，但兩名當事都沒承認過。（翻攝自IG）

據傳，愛子心切的林鳳嬌曾為房祖名在台北信義區購入一處159坪的豪它；而房祖名則傳出為葉子淇在上海置產，只是這些消息當事人都沒開口承認過。如今房祖名被拍到左手無名指疑似出現「鐵證」， 成為當天「父子破冰同框」新聞的意外插曲。

