賈永婕開嗆蔣中正「繼續罰坐」 神速打卡人權博物館

賈永婕化身民主油罐車，持續了解台灣歷史。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台北101董事長賈永婕近期化身「民主油罐車」，行動力驚人。她大年初五前往中正紀念堂，今曬出蔣中正蠟像照，語氣辛辣地寫下：「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」。隨後她更聽從網友建議，神速現身國家人權博物館，以行動力實踐「了解台灣歷史」的承諾。

賈永婕看著蔣中正蠟像，直言繼續罰坐吧。（翻攝自臉書）

日前賈永婕才因深入研究林宅血案化身「民主戰鬥機」，大年初五與老公王兆杰現身中正紀念堂參觀《自由花蕊》展覽。她透露兩人一進廣場竟不自覺唱起《總統蔣公紀念歌》，讓她驚覺當年的洗腦教育有多深，更感嘆過去多少人聽這首歌時是帶著悲憤。在展覽現場，她更展現霸氣作風，當民眾想找她合影時，她直接回絕：「我們不要在這邊（蔣公常設展）拍，我們去《自由花蕊》那邊拍」，拍照後更直接把粉絲「推進去」看民主展，強勢宣傳人權價值。

賈永婕馬不停蹄前往景美國家人權博物館。（翻攝自IG）

面對老公調侃她若生在早年「一定會被抓去槍斃」，賈永婕熱血回嗆：「對，我就是那個明知會被槍斃還是會站出來的人！」並留下正義不分安全與否的金句。沒想到她的民主之旅並未止步，今日有網友在Threads建議她去景美「國家人權博物館」感受歷史厚度，賈永婕隨即回覆「好，我去」，不久後便在限時動態曬出人權博物館門口照片，超強行動力被網友推爆，直呼這位董座真的是用生命在認同台灣。

