娛樂 最新消息

（專訪）失聯大咖歌后！炎亞綸揭內情急喊話：快跟我聯絡

炎亞綸參拜霞海城隍廟，見到發爐景象。（記者胡舜翔攝）炎亞綸參拜霞海城隍廟，見到發爐景象。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕炎亞綸發行耗時3年完成的新專輯《Ikigai》，談到發片過程的延宕，特別感謝音樂人陳珊妮始終相挺，只是近期他才換了LINE帳號，目前與歌后意外呈現失聯的狀態。

對於陳珊妮，炎亞綸談到：「她很願意相信我身為歌手的特質，她沒有放棄，反而比我還更保護這張專輯。」炎亞綸分享在製作專輯的過程遇到不少挫折，包括聲音狀態需要調整，「有段時間只唱半小時聲音就沒了，她會認真告訴我『現在不行』。」請他不要硬撐，就先提早先回家休息。

只是炎亞綸前陣子才更換LINE帳號，目前與陳珊妮呈現失聯狀態，他早寫好一段感謝訊息卻無法送出，不忘向好友喊話，希望能趕緊恢復連絡，「她到現在還沒通過我的帳號驗證，希望她可以看到這篇報導，趕快加我為好友。」

炎亞綸向歌后好友陳珊妮喊話。（記者胡舜翔攝）炎亞綸向歌后好友陳珊妮喊話。（記者胡舜翔攝）

事業重新步上軌道，炎亞綸對身邊夥伴滿懷感謝，而他與助理男友感情穩定，暫無結婚計畫，兩人也把時間投入照顧3隻愛貓。至於父母過年是否催婚？他笑說：「我妹妹剛生了孩子，已經成功幫我轉移焦點。」媽媽甚至勸他先別急著生小孩，擔心屆時無法幫忙照顧。

炎亞綸農曆春節參拜霞海城隍廟，插香時當場「發爐」，場面引起關注，從來不缺桃花的他受訪霸氣笑認：「從來沒有到月老廟特別求過『姻緣』。」對於看到「發爐」的景象，他也期盼3月28在高流舉辦的「Ikigai」演唱會能順利圓滿。

點圖放大header
點圖放大body

