娛樂 電視

平溪驚見野生啦啦隊女神！餐廳洗碗拖地 初二一站就是10小時

〔記者蕭方綺／台北報導〕中信兄弟啦啦隊女神過年不忘「上班」！短今今年農曆春節沒有躺平追劇，而是直接把舞台搬到廚房，現身平溪幫忙媽媽顧店，從鎂光燈下的Passion Sisters成員，秒切換成「最美餐廳工讀生」，洗碗、拖地樣樣沒落下，畫面一曝光立刻讓粉絲暴動。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員短今。（翻攝自IG）中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員短今。（翻攝自IG）

短今分享，這個年過得特別「真實」。從除夕就跟媽媽一起開工，兩人光是備料、處理食材就忙了超過3個小時，還一路拚到跨夜才收工。她心疼直呼：「媽媽真的很辛苦。」也終於體會到平時媽媽獨自扛下的重量。

短今在自家餐廳洗碗。（翻攝自IG）短今在自家餐廳洗碗。（翻攝自IG）

到了初二更是火力全開，雖然今年有請工讀生支援，但短今依舊全程上陣，從早上11點半一路忙到晚上8點半，洗碗洗到手軟，自嘲根本是「洗碗10小時耐力賽」，直到打烊才終於坐下來喘口氣。

短今洗碗一站就是10小時，沒有停過。（翻攝自IG）短今洗碗一站就是10小時，沒有停過。（翻攝自IG）

短今幫忙拖地。（翻攝自IG）短今幫忙拖地。（翻攝自IG）

累歸累，心卻暖到不行。短今感謝春節期間特地來捧場的粉絲，直說：「謝謝你們給我的一切，我會好好珍惜這些回憶。」最後也不忘送上新年祝福，期盼大家新的一年事事順心、好運一路跟著走。

