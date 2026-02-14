自由電子報
娛樂 最新消息

紅白35組藝人守歲 李千娜消失卡司名單

李千娜與女兒顧穎原在《2026超級巨星紅白藝能大賞》表演，如今消失在卡司名單。（台視提供）李千娜與女兒顧穎原在《2026超級巨星紅白藝能大賞》表演，如今消失在卡司名單。（台視提供）

〔記者林欣穎、陳慧玲／台北報導〕台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於除夕夜登場，今年一口氣集結35組超強卡司，還邀來日本團體King & Prince獻出海外首秀，星光熠熠。不過，原本預告將在《紅白》與女兒顧穎首度同台的李千娜，因《世紀血案》失言風波延燒，昨日官方的預告稿中也未見隻字片語。

紅白擔擔麵單元由黃妃（左起）、許富凱、蕭煌奇、龍千玉（右）聯手獻唱，搭配Lulu演出情境劇。（台視提供）紅白擔擔麵單元由黃妃（左起）、許富凱、蕭煌奇、龍千玉（右）聯手獻唱，搭配Lulu演出情境劇。（台視提供）

今年《紅白》打造「紅白擔擔麵」單元，將最熟悉的傳統麵攤搬進小巨蛋，營造濃濃人情味舞台。由蕭煌奇、許富凱、龍千玉、黃妃四位台語歌王、歌后聯手獻唱，搭配Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉穿插幽默情境劇，全台語對話與經典金曲交織，笑聲與歌聲此起彼落。

蘇慧倫（左起）、阿弟、白安一身紅裝，喜氣洋洋。（相信音樂提供）蘇慧倫（左起）、阿弟、白安一身紅裝，喜氣洋洋。（相信音樂提供）

日前因失言引發爭議的李千娜，演藝工作也連帶受影響，繼宣布退出3月櫻花季演出後，今年參與的兩檔除夕節目《WE ARE 我們的除夕夜》與《紅白》，製作單位文總及台視皆低調表示「節目會做調整」，外界推測李千娜的演出恐怕無緣播出。

蘇慧倫和Energy「阿弟」蕭景鴻也參加《紅白》演出，錄影空檔聊起「父母經」，她直呼孩子放寒假在家真的忙翻天，阿弟則笑說：「我們家有3個，還要陪女兒去拍戲，當她的助理。」蘇慧倫大讚他是「孝順的爸爸」。除了率16位舞者霸氣演出，蘇慧倫演唱《黃色月亮》，台上也升起5公尺巨型月亮。

白安和蔡旻佑重新詮釋蔡依林的歌曲《騎士精神》，這也是白安首次挑戰唱饒舌，笑說未來沒機會再唱，這次真的是限定演出。

這次除了King & Prince、&TEAM等海外嘉賓，還有來人氣搖滾樂團八三夭、「鐵肺姐妹」李佳薇、李佳歡，以及第七度登上《紅白》的小隊長盧廣仲；身兼主持的黃偉晉也將與邱鋒澤合體演出，除夕夜精彩內容令人期待。

