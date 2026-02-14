自由電子報
娛樂 音樂

蕭敬騰放閃老婆Summer 愛的結晶「蕭寶寶」曝光了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰與經紀人老婆「Summer」林有慧合體拍攝雜誌封面，兩人分享一路從工作夥伴到人生伴侶的心境轉變，以及彼此在事業與生活中的支持與陪伴，老蕭更抱著可愛的毛孩子「蕭寶寶」甜蜜入鏡。

蕭敬騰與Summer抱著愛犬入鏡。（SoFigaro提供）蕭敬騰與Summer抱著愛犬入鏡。（SoFigaro提供）

老蕭回憶第一次遇見另一半，彷彿能感受她身上的溫度，就像她的英文名Summer（夏天）一般溫暖。「她是個溫暖、獨立又堅強的人。」20歲那年，老蕭更下定決心戒菸，「我知道她不喜歡菸味，我沒有告訴她，只是隱隱約約地想，我會一直默默努力改變自己，讓她看到。」

而Summer在老蕭身上看到的不只是音樂才華，還有珍貴的人格特質。「如果你聽他說話，他一下舞台講話就很輕、很慢、很小聲，但在講到自己熱愛的事物時，會比誰都激動。他是一個特別專注的人。」

蕭敬騰與Summer合體拍攝封面 。（SoFigaro提供）蕭敬騰與Summer合體拍攝封面 。（SoFigaro提供）

這些年來老蕭所做的每個改變，其實Summer全看在眼裡。「我認識他已經19年了，他好像從來沒有閒下來過，一直在無止境地升級。著迷籃球時想盡辦法打球，著迷吉他就每天練習，著迷網球就全心投入。無論身體疲憊或環境受限，他都有辦法克服。他身上有種認真而強大的毅力，是別人動搖不了的。」

蕭敬騰與老婆Summer合體受訪。（SoFigaro提供）蕭敬騰與老婆Summer合體受訪。（SoFigaro提供）

如今老蕭與Summer步入婚姻，去年對他們而言百感交集，因為生命中太多重要的人離開，讓他們更懂得陪伴的珍貴，Summer談到：「我難過的時候，老蕭會說『麻麻沒事的，我不會吵你，但我在。』」因為一起養育毛孩子，「麻麻」與「把拔」成了他們彼此的暱稱，多年來相處養成的默契，是在對方承受壓力時安靜守候，成為最堅定的依靠。

