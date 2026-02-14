就是今天！《陽光女子合唱團》改寫紀錄 登頂台灣影史台片票房冠軍

〔記者許世穎／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》自逆襲拿下全台票房冠軍後，全台票房已突破5億大關，截至前天（12日）已連霸全台32天票房冠軍，累積票房高達5.23億元，確定於今天（14日）將佔據台灣影史台片冠軍近18年的《海角七號》請下冠軍寶座，成為史上最賣的台片。

《陽光女子合唱團》登上台灣影史台片票房冠軍。（壹壹喜喜提供）

由魏德聖執導的《海角七號》2008年上映，最終票房高達5億3435萬，《陽光女子合唱團》截至前天和《海角七號》的差距僅剩下約1119萬，按照票房走勢，很有可能昨天（13日）就已超車成功。但由於適逢週末假日（也是農曆新年假期的開始），尚未有昨天完整票房，但無論如何，最晚今天都一定會打破紀錄。

請繼續往下閱讀...

《陽光女子合唱團》兩代「玉英」翁倩玉（左）、小薰在星光燦爛場合體現身。（壹壹喜喜提供）

電影前晚舉辦星光燦爛場，片中兩位老少「玉英」翁倩玉、黃瀞怡（小薰）首次在觀眾面前合體，親自感謝觀眾們一路以來的支持，更準備了春聯、糖果（沒有毒，不要入戲太深）等小小心意送給大家，讓期待已久的粉絲超級開心。

翁倩玉（左）和黃瀞怡出席《陽光女子合唱團》星光燦爛場，看著大銀幕的MV眼泛淚光。（壹壹喜喜提供）

翁倩玉再度感性表示：「要記得母親的愛是無限的，但母親的時間是有限的。所以記得，你有機會一定要跟媽媽說聲：『謝謝！』，或是有時間，帶媽媽來看《陽光女子合唱團》。」更不忘謝謝導演林孝謙、編劇呂安弦，「謝謝大家演得那麼好，謝謝大家（觀眾），新年快樂！」

小薰則笑說：「其實我就是奶奶啦，奶奶就是我，所以剛剛都講完了，就像奶奶說的，快要過年了，回家看親朋好友時，我覺得可以不要吝嗇說出你的愛，多擁抱他們、多陪伴他們，這是愛最簡單，也是最直接、真誠的方式！」最後謝謝大家喜歡《陽光女子合唱團》！

《陽光女子合唱團》星光燦爛場一開賣就秒殺，全場觀眾一起同樂。（壹壹喜喜提供）

當晚的第二場映後更迎來驚喜嘉賓陳意涵，還帶著片中她飾演的「惠貞」擅長做的紅豆麵包分送給觀眾們，預祝大家新年快樂。她接受本報訪問時也表示，沒有想過會拿到影史冠軍，最近看到不少分享票房排行，也驚嘆當年《海角七號》也是很不容易，「我當年自己也是進戲院看了兩次《海角七號》很感動！」

陳意涵（二排中間格子衣服）驚喜現身《陽光女子合唱團》星光燦爛場。（壹壹喜喜提供）

陳意涵形容當時就好像有一股力量叫大家去戲院看，「我覺得我們這部片也是，我身邊很多朋友也都看了很多次」。她透露週三翁倩玉回台，大家有齊聚在她們家小慶祝，至於對拿下影史台片票房冠軍的感覺，她直說平常心，「雖然很開心，但這種東西就感覺要過很久才會真的了解。」

《陽光女子合唱團》全台持續熱映中，並直接衝入賀歲檔繼續賣，劇組除了再次謝謝大家支持，也祝福各位都過個好年！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法