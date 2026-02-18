周董不把全世界當外人！老大親自提醒才拜年？ 阿Ken首當其衝

周杰倫馬年PO出和馬的合照，祝福粉絲「紮下馬步，永不搖晃」。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕天王「周董」周杰倫過年不只發紅包，還順便「發嘴砲」。馬年春節，他在限動公開點名《周遊記》主持人阿Ken，笑虧對方竟然要「老大親自提醒」才想起拜年，直接開啟毒舌模式，連環吐槽拜年文案誠意不足。而網友看完他一連串公開「點名」好夥伴，忍不住打趣說：「周董真的沒有把全世界當外人。」

周杰倫PO出自己和阿ken的對話，好好笑。（翻攝自IG）

周董曬出自己和阿Ken對話截圖，一開場就霸氣三連問：「是怎樣？」、「怎麼每次都是我要提醒你？」、「什麼日子了，還不拜年嗎？」阿Ken見狀立刻補救，火速送上長篇祝賀，從「馬年大吉」到「計畫馬到成功」、「生意馬上賺錢」一次到位。

不過周董看完立刻冷靜補刀：「你這個是群發的吧？」阿Ken急忙澄清是自己想的，沒想到周董繼續糾結文案內容：「我跟做生意什麼關係啊？」阿Ken靈機一動回：「你有服飾店吧！！！」周董只好語塞承認：「好像有。」事後還在限動再補一刀：「身為《周遊記》的主持人，還要我提醒你跟老大拜年嗎？奇怪了。」

《周遊記》是周杰倫（後排中）和好友到世界各地體驗不同文化與生活的實境節目。（Netflix提供）

不只阿Ken中箭，周杰倫接著一一點名冠霖、罐頭、杜哥、劉畊宏等人，強調這些人「完全不用提醒」。其中收到劉畊宏西裝筆挺的拜年照，對方還自嘲是「人模人樣的拜年」，頗有笑點；但看到杜哥祝福「祝越來越愛音樂！」，周董又忍不住吐槽：「其實杜哥的拜年也是廢話……是沒有文筆了嗎？《周遊記》裡難道沒有人有誠意的拜年嗎？」

周杰倫新春在點評自家好友的拜年訊息。（翻攝自IG）

連冠霖的手繪賀圖也難逃法眼，周董笑指「看起來也像群發」，對方立刻發限動澄清是親手繪製，還做了兩個版本。沒想到周董神回依舊毒舌：「你做的圖發給一堆人，還是變成群發。」一連串好友互嘴互虧，讓網友看了全笑翻，直呼：「好好笑，之前就是為了這些限動追蹤周董，現在可以親眼見證好榮幸。」

