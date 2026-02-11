被中國節目騙！鄧紫棋千萬酬勞糾紛拖6年 港媒直言：像做義工

鄧紫棋昔遭中國節目騙，未拿到該有報酬。（資料照；Live Nation Taiwan提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港歌后鄧紫棋即將來台開唱，大巨蛋演唱會話題持續升溫，加場門票今（11）日開賣再度掀起搶票熱潮。不過就在演唱會消息引發關注之際，她過往一段長達多年的酬勞糾紛也再度被外界翻出討論，昔日錄製節目卻未拿到酬勞的往事，再度成為焦點。

鄧紫棋過去因參加中國歌唱節目人氣暴漲，2016年受邀錄製音樂節目《蓋世英雄》，當時依雙方原先談妥內容，酬勞約為人民幣1630萬元（約新台幣7434萬元）。然而據中國媒體報導，節目製作公司燦星以檔期緊迫為由，要求她提前進棚錄影，鄧紫棋最終完成3集節目與1集真人秀內容，但後續卻未完成書面合約補簽，也未收到相關報酬。

當時鄧紫棋所屬經紀公司蜂鳥音樂認為，她已實際履行演出義務，合作關係應視為成立，要求製作單位支付酬勞，否則即構成違約。雙方因此對簿公堂，案件進入司法程序。然而由於蜂鳥音樂為香港公司，加上訴訟金額龐大，案件在2022年被裁定移送上海市第一中級人民法院處理，使得糾紛持續延宕。據悉，自2016年錄製完成至2022年期間，鄧紫棋始終未收到該節目的相關酬勞，被部分港媒形容為「等同做義工」。

另一方面，鄧紫棋與蜂鳥音樂之間的合約爭議也讓事件更加複雜。她於2019年公開宣布與公司解約，指控對方未尊重其創作與工作安排，甚至涉及權利濫用，雙方隨後同樣進入法律程序。外界分析，經紀合約糾紛與節目酬勞案件交織，也使整起事件至今仍未出現明確進展。

