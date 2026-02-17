想中刮刮樂先吵架？八三夭小橘驚曝「暗黑中獎玄學」 團員急攔：分享出去會家變

搖滾天團八三夭主持初一特別節目。（Hit Fm提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕搖滾天團八三夭主持Hit Fm馬年初一特別節目，第一首歌播放八三夭《沒有翅膀的人》世界巡迴演唱會同名主題曲，跟第6張專輯的預跑曲《沒有翅膀的人》，八三夭幽默表示，這首歌很適合大年初一聽，因為開車出遊的人都正在塞車中，真的是沒有翅膀的人，無法自由穿梭。

聊起過年怎麼過？主唱阿璞表示，從去年開始到今年過年前都很忙碌，巡迴演唱會跟籌備新專輯以及拍MV等蠟燭兩頭燒，過完年有馬不停蹄的行程要跑，新專輯宣傳跟演唱會也持續進行，只能趁放假好好休息。鍵盤手小橘也說，他要在過年睡飽睡滿充好電，睡覺睡覺再睡覺。

吉他手劉逼會跟家人一起圍爐、發壓歲錢給長輩小朋友們，其他團員起鬨說：「有我們的嗎？」劉逼大器表示，有來他就發，有吃就有拿，但他開玩笑說，可是他們家會去馬達加斯加吃年夜飯，讓其他人笑成一片。貝斯手霸天會跟家人去走春，鼓手阿電期待回家去陪哥哥、姊姊的小孩玩，其他團員笑說，小朋友們是期待阿電的大紅包吧？阿電笑說，感覺團員們也都很期待，如果團員過年來找他，他也會發紅包，阿電更幽默表示，而且在台南而已，不用跑到馬達加斯加去。

聊起以前過年團員都會聚在一起打麻將，一年就打這麼一次，但很久沒打，主唱阿璞笑說，現在新的錄音室超適合打牌，隔音非常好又有地方可以休息，希望有機會可以再跟團員復刻一下，很懷念以前那些打牌好時光。

提到打麻將，八三夭也透露鍵盤手小橘手氣很好，買刮刮樂都會中，大家好奇小橘是怎麼選刮刮樂的？中獎機率很高，小橘分享其中秘訣，他笑說：「情場失意、賭場得意！」以他過去經驗，都是跟另一半吵架後去買，真的中獎率提高。團員紛紛表示，「要確定欸！這樣分享出去，大過年的很多人會吵架，不是自找麻煩嗎？」

節目最後，八三夭發揮創意跟聽眾說吉祥話，並提到各自的新年期許，貝斯手霸天祝福大家一馬平川，麻（馬）煩退散；鍵盤手小橘祝大家毫不馬虎，做事俐落順利，吉他手劉逼祝聽眾Money、Money馬上就到，主唱阿璞希望新年跟所有好事都很麻（馬）吉麻吉，好事跟大家都黏在一起。鼓手阿電祝大家「馬兒會吃草、馬兒又會跑」，新的一年馬不停蹄跑起來。

至於新年新希望，鼓手阿電誠懇表示，沒有別的，把八三夭新專輯好好聽起來就對了。貝斯手霸天希望大家都能身體健康賺大錢，鍵盤手小橘則許願巡迴演唱會可以持續擴大，開到更多他們沒去過的城市，讓他們的音樂被全世界聽見。吉他手劉逼期待跟歌迷一起馬力全開，他要在演唱會聽見所有人全力衝刺吶喊的聲音。主唱阿璞提到，暌違4年的新專輯要發行了，也是八三夭的第6張錄音室作品，他們自己既緊張又興奮，期待大家都能聽到八三夭想傳遞的理念與想法，而在巡迴演唱會中，想透過他們的舞台，讓聽眾共同感受到八三夭要分享的世界觀。

