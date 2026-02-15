自由電子報
娛樂 最新消息

吳淡如資助台大醫僑生半年 「超狂成績單」揭曉

〔記者傅茗渝／台北報導〕吳淡如不僅理財有道，提攜後輩更是豪氣干雲。去年父親節前夕，她透露正資助一名考上台大醫學系的僑生，並開出「只要不被當就繼續幫」的條件。時隔半年，吳淡如公開這名學弟的學期表現，超狂成績單讓身為學姐的她直呼：「太放心！」

吳淡如砸錢資助台大醫學生。（翻攝自臉書）

吳淡如坦言，台大醫學系集結了全台灣最會讀書的天才，原本擔心學弟壓力太大跟不上，沒想到對方交出的成績單除了一科獲 B+，其餘竟然「全數拿A」，實力驚人。

看到學弟的表現，吳淡如忍不住自爆黑歷史，笑稱自己大一進台大時以為大學就是「郊遊、烤肉、談戀愛」，第一學期差點被二一退學，連國文、國父思想都要補考，自嘲：「學弟成績比我當年好太多了！」

吳淡如霸氣履約,持續支付學弟下學期學費與住宿費。（翻攝自臉書）

面對學弟禮貌詢問下學期學費與住宿費的資助細節，吳淡如也展現大器風範，爽快表示會繼續履行承諾，支付所有費用。她感性表示：「只要你做得到要求，我必然履行承諾。」並鼓勵學弟「未來自己爭」。

有趣的是，吳淡如在文末不忘幽默一把，感嘆自己雖然能「逼」別人的孩子讀書，但面對自己的女兒卻是「為母則弱」，連話都不敢重說，還要看女兒臉色，對比資助學弟時的嚴師形象，反差感十足。




