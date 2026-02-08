自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《世紀血案》懶人包／為什麼會引發爭議 製作公司老闆是中國CEO？

〔娛樂頻道／台北報導〕電影《世紀血案》近來成為社會關注的焦點，為什麼會引發爭議？為什麼會遭到抵制，電影又與林義雄有什麼關係？本報為您整理7大重點，讓您一次了解事件。

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏參與《世紀血案》演出。（資料照，記者潘少棠攝）楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏參與《世紀血案》演出。（資料照，記者潘少棠攝）

一、《世紀血案》故事背景？

電影以懸而未解的「林宅血案」為主軸，透過女記者視角層層追查真相，在懸疑推理之中，呈現人們在巨大時代背景下的選擇、恐懼與堅持，故事跨越過去與現在，也牽動著一代人始終未解的疑問。

所謂的「林宅血案」正是發生在1980年林義雄一家遇害一事。林義雄當年因美麗島事件而被臺灣警備總司令部軍法處以叛亂罪起訴，2月28日，林義雄的母親以及一對雙胞胎幼女遭刺殺身亡，大女兒林奐均雖倖存但也重傷。該起事件，兇手至今成謎。

《世紀血案》以林義雄一家的悲劇為主軸，劇組卻未告知當事人。（資料照）《世紀血案》以林義雄一家的悲劇為主軸，劇組卻未告知當事人。（資料照）

二、為何爆發這起爭議？

《世紀血案》在2月1日邀請各大媒體出席殺青記者會，訪問期間，演員被批評態度輕率，寇世勳聲稱劇本沒有強烈的意識形態，楊小黎直呼有種福爾摩斯、華生辦案的快感，李千娜則表示「它如果重啟，可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重」。

該記者會片段曝光後，影評人翁煌德質疑：「一部談林宅血案的電影，要如何不談意識形態，演員在記者會上談笑風生是否恰當？」

事後，曾任林義雄秘書的田秋菫受訪證實，由林義雄創辦的慈林基金會對於林宅血案被翻拍成電影一事並不知情。此言論曝光後，因而引發外界對《世紀血案》的撻伐。

田秋菫出面證實，慈林基金會對《世紀血案》一事毫無知悉。（資料照）田秋菫出面證實，慈林基金會對《世紀血案》一事毫無知悉。（資料照）

三、導演徐琨華身分太敏感

徐琨華自事件爆發以來都神隱不出面，連2月1日的記者會也沒有出席。事後遭到起底，他的父親是《少年吔，安啦！》的徐小明，爺爺則是警總發言人徐梅鄰，因此這部電影才會被質疑是「加害者後代」來拍攝「受害者」的電影，等同在傷口上灑鹽。

導演徐琨華執導《世紀血案》，自事件發生至今從未發聲。（翻攝自臉書HKIFF Industry）導演徐琨華執導《世紀血案》，自事件發生至今從未發聲。（翻攝自臉書HKIFF Industry）

電影《幻術》記者會；出品人暨編劇蘇敬軾（左起）、林煒、石峰、竇智孔、阿布、導演符昌鋒。（資料照，記者陳奕全攝）電影《幻術》記者會；出品人暨編劇蘇敬軾（左起）、林煒、石峰、竇智孔、阿布、導演符昌鋒。（資料照，記者陳奕全攝）

四、製作公司是誰？

《世紀血案》的製作公司為「費思兔文化娛樂股份有限公司」、「風尚國際文化傳媒股份有限公司」。

費思兔文化娛樂公司的創辦人蘇敬軾在2019年跨足參與電影製作《幻術》，擔綱編劇、出品人一職，該片取材自319槍擊案，影射李登輝是幕後兇手，曾經引發爭議。

蘇敬軾在台灣出生求學，之後轉往中國發展，蘇敬軾在1998年擔任中國百勝總裁，讓肯德基從4家門市擴展到4800家店，媒體稱他「3天就開1家肯德基」，連必勝客都是他管的。之後他收購小肥羊，自創東方既白品牌，讓百勝成為中國第一大餐飲連鎖品牌，有著餐飲界「孫悟空」、「中國餐飲教父」的稱號。

掌舵百勝長達26年，蘇敬軾在2015年退休，也才有進軍電影圈一事。

至於風尚國際文化傳媒股份有限公司則是監製郭木盛的公司，資本額為120萬元，製作過的電影包括國片《靈語》，而郭木盛擔任製片的作品《啵me之我的青春住了鬼》恰好在今年上映。

蘇敬軾（右）有中國餐飲教父的稱號。（翻攝自bilibili）蘇敬軾（右）有中國餐飲教父的稱號。（翻攝自bilibili）

五、疑似欺騙演員

《世紀血案》演員群包括李千娜、簡嫚書、楊小黎、夏騰宏及黃河紛紛發聲明道歉，僅寇世勳一人並未出面。

從演員聲明中可以發現蛛絲馬跡，他們都供稱對於「未經授權」一事不知情。楊小黎、李千娜強調事先對於劇組未獲當事人授權一事不知情，楊小黎稱如果拍攝前就清楚狀況，會直接拒絕演出，李千娜則是宣布將捐出客串4天的片酬給林義雄創辦的慈林基金會。

飾演林義雄的夏騰宏以及簡嫚書則表明，在拍攝合約當中，製片方載明「已保證取得本片的合法授權」，後續才得知製片方未取得林義雄同意即拍攝。

飾演施明德的黃河昨也透露，其實有向劇組表明，希望能拜訪施明德家屬，但得到「家屬不希望接受採訪與拜會」的回應，基於對劇組的信任，選擇尊重家屬不願被打擾的心情，如今他坦言處事不周，就算有合約保證，也應該再次確認。

六、製作公司道歉

製作公司發出聲明，對於產生的困擾表示歉意，他們強調絕無對林義雄不敬之意，「未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」

七、未解之謎

外界質疑，《世紀血案》既然沒有獲得林義雄的授權，為何還是執意要拍攝？據悉電影花了5000萬拍攝，《世紀血案》資金來源引人疑竇。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中