娛樂 最新消息

ALD1金虔佑又爆爭議！三大電視台員工公開惡行：人品有問題

ALPHA DRIVE ONE的金虔佑出道前後都爆發爭議。（翻攝自IG、X）ALPHA DRIVE ONE的金虔佑出道前後都爆發爭議。（翻攝自IG、X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國選秀男團「ALPHA DRIVE ONE」（ALD1）出道以來聲勢相當強，不過近期引發爭議，原來是成員金虔佑（김건우）被爆出人品太差，對工作人員頤指氣使，且越來越多電視台工作人員發文作證，引發熱烈討論。

其實金虔佑當初在參加《BOYS II PLANET》時就曾經被爆出霸凌練習生，還享有特權，原本是韓國「初C位」的他後來聲勢一落千丈，不過最後還是成功出道，當時就有人對他的出道表示意見，直指他是一顆未爆彈。ALPHA DRIVE ONE在今年1月才正式出道，結果短短1個月，網路就出現好幾起關於他人品的指控，且涵蓋韓國三大電視台，包括MBC、KBS以及SBS的工作人員，甚至還有人直接附上名片，以證爆料的真實性。

出面爆料ALPHA DRIVE ONE的金虔佑的工作人員，甚至直接曬出MBC電視台的名片，證明自己所言不假。（翻攝自X）出面爆料ALPHA DRIVE ONE的金虔佑的工作人員，甚至直接曬出MBC電視台的名片，證明自己所言不假。（翻攝自X）

綜合這幾位自稱是電視台工作人員在網路上的爆料內容，金虔佑在錄製KBS《兩天豆夜》時對製作單位罵髒話，差點被封殺，SBS工作人員則說，如果只有人性本善或者本惡，那麼金虔佑一定是惡；另一個則附上MBC的名片，表示有一位新人偶像都不跟工作人員打招呼，就算成員在電梯裡面都問候了，就是這位新人偶像還是無動於衷，讓這位工作人員直呼這是頭一次見到這種沒禮貌的偶像。另一個則是一位女工作人員被新人偶像辱罵是胖子」，甚至還因為道具問題找碴，讓她崩潰的疑似自殘。

不僅僅是這些，各種批評金虔佑人品的文章傾巢而出，引發網友熱烈討論。不過金虔佑所屬的公司目前尚未對此發表任何回應，尚不知道爆料真實性。有人認為或許是針對金虔佑的抹黑，但也有人直言爆料並非空穴來風，業界人士紛紛跳出來指證稱是「公開的秘密」，公司恐怕得趕快出面澄清，以避免爭議擴大。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

