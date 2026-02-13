自由電子報
娛樂 最新消息

i-dle特展移師台北！親耳聽成員告白 NEVERLAND絕對超心動

i-dle將成為首組在大巨蛋舉行專場的韓國女團。（KKLIVE、CUBE提供）i-dle將成為首組在大巨蛋舉行專場的韓國女團。（KKLIVE、CUBE提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國人氣女團i-dle即將在3月7日首度登上臺北大巨蛋開唱，成為在大巨蛋開專場的第一個女子團體。她們的沉浸式五感體驗展覽「i-dle MEDIA EXHIBITION : CITY of SENSE」也將移師台北舉行，於2月27日至4月12日在新光三越台北信義新天地A9館9樓開展。

《i-dle MEDIA EXHIBITION : CITY of SENSE》以音樂與舞台概念為靈感，透過影像、聲音與空間設計，打造一座融合感官體驗的沉浸式城市。觀眾將隨著展區動線，感受作品所傳遞的情緒層次與世界觀，從視覺、聽覺到氛圍感知，重新走進i-dle的創作宇宙，體驗專屬於粉絲的感官之旅。

首先看到的「成長印記」展區，透過媒體藝術還原出道至今專輯的編年史以及珍貴幕後花絮，充滿與NEVERLAND之間的感動回憶，更重要的是，此展區互動性極高，透過觸控式螢幕，能和成員進行即時影像互動，粉絲可以看到成員隨在互動過程擺出各種超可愛的動作，讓粉絲覺得自己真的進入了只有i-dle存在的夢幻城市。

展覽最令粉絲心動的一大亮點，是能親耳聆聽成員告白的「聲音電話亭」，拿起電話就能聽到成員們親口錄製的語音，彷彿在耳邊低語的親密感非常真實，聽到成員對NEVERLAND（粉絲名）說的真心話，粉絲真的會忍不住在電話亭裡落淚。展覽周邊商品設計更完全貼合展覽主題「感官」，兼具質感和紀念性，有超高收藏價值，NEVERLAND千萬不能錯過朝聖機會。

