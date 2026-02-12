自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕反擊了！走訪義光教會挨轟「正事不幹」 3字直球回嗆汪潔民

賈永婕（左）以「小人物」形容汪潔民。（組合照，翻攝自臉書）賈永婕（左）以「小人物」形容汪潔民。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101董事長賈永婕近日親赴歷史事件「林宅血案」現址義光教會，但資深媒體人汪潔民卻重砲開轟，批她「正事不幹」、「洗流量」，質疑身為地標領導人卻未查證事實；不過，多數人肯定賈永婕願意走訪現場，同時了解歷史及真相，因此挺身為她抱不平。面對各界不同聲音，賈永婕今（12日）也親上火線直球回應，更以3個字形容汪潔民作為反擊。

相關新聞：訪義光教會挨轟作秀！賈永婕曝震撼內情：恐嚇阻擋不了正義感

賈永婕近日走訪原為林義雄宅邸的義光教會，相關發言與動向在社群引發討論，不少網友稱讚她有行動力，願意關心歷史議題。不過汪潔民11日公開發文，指責賈永婕將焦點放在話題操作，「踏在別人的哀痛上，一直洗流量！」一連三度強調「一直洗流量」，藉此表達極度憤怒之情，更感嘆消費他人痛苦來創造自己聲量的行為「何其悲哉」。

面對批評，有網友發聲為賈永婕抱不平，更點名汪潔民此番言論「跟周玉蔻一樣！」同時釋出數據比較，指出陳信聰專訪田秋堇的影片，在陳信聰臉書分享為440則，賈永婕相關分享則達3131則，認為她的影響力讓更多人關注歷史事件未嘗不是好事。對此，賈永婕今親自回應「沒關係他們就是小人物！格局不同無需理會。」她以「小人物」3字形容汪潔民、周玉蔻，不僅展現強硬態度，也讓話題再度升溫。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中