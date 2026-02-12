賈永婕反擊了！走訪義光教會挨轟「正事不幹」 3字直球回嗆汪潔民

賈永婕（左）以「小人物」形容汪潔民。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101董事長賈永婕近日親赴歷史事件「林宅血案」現址義光教會，但資深媒體人汪潔民卻重砲開轟，批她「正事不幹」、「洗流量」，質疑身為地標領導人卻未查證事實；不過，多數人肯定賈永婕願意走訪現場，同時了解歷史及真相，因此挺身為她抱不平。面對各界不同聲音，賈永婕今（12日）也親上火線直球回應，更以3個字形容汪潔民作為反擊。

賈永婕近日走訪原為林義雄宅邸的義光教會，相關發言與動向在社群引發討論，不少網友稱讚她有行動力，願意關心歷史議題。不過汪潔民11日公開發文，指責賈永婕將焦點放在話題操作，「踏在別人的哀痛上，一直洗流量！」一連三度強調「一直洗流量」，藉此表達極度憤怒之情，更感嘆消費他人痛苦來創造自己聲量的行為「何其悲哉」。

面對批評，有網友發聲為賈永婕抱不平，更點名汪潔民此番言論「跟周玉蔻一樣！」同時釋出數據比較，指出陳信聰專訪田秋堇的影片，在陳信聰臉書分享為440則，賈永婕相關分享則達3131則，認為她的影響力讓更多人關注歷史事件未嘗不是好事。對此，賈永婕今親自回應「沒關係他們就是小人物！格局不同無需理會。」她以「小人物」3字形容汪潔民、周玉蔻，不僅展現強硬態度，也讓話題再度升溫。

