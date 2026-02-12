訪義光教會挨轟作秀！賈永婕曝震撼內情：恐嚇阻擋不了正義感

台北101董事長賈永婕。（資料照，記者潘少棠攝）〔記者林欣穎／台北報導〕電影《世紀血案》日前掀起高度爭議，讓塵封46年的台灣重大歷史事件「林宅血案」再次受到討論，行動派的賈永婕昨（11）日更造訪了原為林義雄宅邸的義光教會，此舉也被網友大讚形容她根本是「轉型正義油罐車」，今（12）日則再次發文分享探訪教會的細節。

台北101董事長賈永婕。（資料照，記者潘少棠攝）

賈永婕提到，自己沒有任何宗教立場，但看到義光教會門口的介紹寫著：「這間教會，是由台灣、加拿大、日本、英國、德國、美國的教友集資，買下當年的林宅，成立義光教會。」賈永婕看到這些文字就感動不已。

賈永婕也說，看了很多分享才知道，當年大家都是深夜才敢把錢拿去給牧師。牧師去看裝潢時，還要小心翼翼地佈局，深怕被情治單位抓走，「昨天教會的工作人員也告訴我，早期做禮拜的時候，對面都站了一排人在監控他們。啊不是啊⋯⋯⋯都已經發生那麼極致殘酷的事情了，目的就是要你們害怕、要你們遠離，那你們怎麼還敢去支持林家？而且不只是精神上的支持，還實際幫助他們走過當時最困難的時刻。」

賈永婕訪義光教會。（翻攝自臉書）

她也說，相信當時的人們內心一定是恐懼的，「但是再大的威權、恐嚇、武力，都阻擋不了身為人的正義感。善良，也可以在最黑暗的年代發光。

人性的光輝，是多麼美麗。如果真要拍電影，應該記錄的，是這些人。這些動人偉大的故事。謝謝你們，勇敢善良！」

賈永婕行動派的舉動被不少網友稱讚，不過也有名嘴轟她愛作秀「正事不做」，賈永婕還分享老公罵她：「你的粉絲頁不是你的日記。」賈永婕則霸氣連喊三聲：「就是我的日記」、「來咬我啊！早上氣場充足！因為我愛我的床跟枕頭哈哈哈哈，每天精神滿滿！」

