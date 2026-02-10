《陽光女子合唱團》票房破4.8億 大眼正妹「小晨」身分曝光

晨亦甯氣質清冷。（好事娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕國片《陽光女子合唱團》上映至今全台票房勢如破竹，累積票房已達4億8800萬，有望衝破5億大關，電影中溫暖治癒的劇情賺取無數熱淚，社群平台上更掀起一波「尋人熱潮」。不少影迷觀影後紛紛在Threads與Dcard發問，片中一名身形高挑、氣質清冷的女孩「小晨」究竟是誰？這位意外在社群爆紅的新鮮面孔，正是影視圈新秀晨亦甯。

晨亦甯（前排右）在《陽光女子合唱團》飾演身形高挑、氣質清冷的女孩「小晨」。

除了外型吸睛，晨亦甯在拍攝《陽光女子合唱團》的敬業態度，獲得導演林孝謙肯定，「小晨非常認真，每次排練都最早到，也一直練習。外型漂亮的她更是合唱團的門面擔當。這次演出稱職又亮眼，希望能跟她再合作。」

晨亦甯在《陽光女子合唱團》飾演「小晨」。（好事娛樂提供）

雖然過去曾有過廣告拍攝的經驗，但對晨亦甯而言，電影是一個截然不同的全新領域。她坦言，這次參與大銀幕作品的演出，讓她深刻感受到表演的深度與張力，也清楚看見自己作為新人，在專業表演上仍有許多需要紮根與學習的空間。

晨亦甯在《陽光女子合唱團》飾演「小晨」。（好事娛樂提供）

導演林孝謙（左起）大讚晨亦甯排練認真，可擔任合唱團的門面。（好事娛樂提供）

目前隸屬於「好事娛樂」旗下的晨亦甯，並未因為這次的關注而急於接演大量商業活動，反而選擇以新人的姿態穩紮穩打地累積實力。晨亦甯透露，自己目前正專心投入在專業表演課程的進修中，除了日常的試鏡工作，她將大部分時間用來磨練演技。對於未來的演藝之路，她表現得十分踏實，正靜心等待下一個能讓她全力以赴的角色。

晨亦甯氣質清冷。（好事娛樂提供）

