自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《陽光女子合唱團》票房破4.8億 大眼正妹「小晨」身分曝光

晨亦甯氣質清冷。（好事娛樂提供）晨亦甯氣質清冷。（好事娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕國片《陽光女子合唱團》上映至今全台票房勢如破竹，累積票房已達4億8800萬，有望衝破5億大關，電影中溫暖治癒的劇情賺取無數熱淚，社群平台上更掀起一波「尋人熱潮」。不少影迷觀影後紛紛在Threads與Dcard發問，片中一名身形高挑、氣質清冷的女孩「小晨」究竟是誰？這位意外在社群爆紅的新鮮面孔，正是影視圈新秀晨亦甯。

晨亦甯（後排右）在《陽光女子合唱團》飾演身形高挑、氣質清冷的女孩「小晨」。晨亦甯（後排右）在《陽光女子合唱團》飾演身形高挑、氣質清冷的女孩「小晨」。

晨亦甯（前排右）在《陽光女子合唱團》飾演身形高挑、氣質清冷的女孩「小晨」。晨亦甯（前排右）在《陽光女子合唱團》飾演身形高挑、氣質清冷的女孩「小晨」。

除了外型吸睛，晨亦甯在拍攝《陽光女子合唱團》的敬業態度，獲得導演林孝謙肯定，「小晨非常認真，每次排練都最早到，也一直練習。外型漂亮的她更是合唱團的門面擔當。這次演出稱職又亮眼，希望能跟她再合作。」

晨亦甯在《陽光女子合唱團》飾演「小晨」。（好事娛樂提供）晨亦甯在《陽光女子合唱團》飾演「小晨」。（好事娛樂提供）

晨亦甯在《陽光女子合唱團》飾演「小晨」。（好事娛樂提供）晨亦甯在《陽光女子合唱團》飾演「小晨」。（好事娛樂提供）

雖然過去曾有過廣告拍攝的經驗，但對晨亦甯而言，電影是一個截然不同的全新領域。她坦言，這次參與大銀幕作品的演出，讓她深刻感受到表演的深度與張力，也清楚看見自己作為新人，在專業表演上仍有許多需要紮根與學習的空間。

晨亦甯在《陽光女子合唱團》飾演「小晨」。（好事娛樂提供）晨亦甯在《陽光女子合唱團》飾演「小晨」。（好事娛樂提供）

晨亦甯在《陽光女子合唱團》飾演「小晨」。（好事娛樂提供）晨亦甯在《陽光女子合唱團》飾演「小晨」。（好事娛樂提供）

導演林孝謙（左起）大讚晨亦甯排練認真，可擔任合唱團的門面。（好事娛樂提供）導演林孝謙（左起）大讚晨亦甯排練認真，可擔任合唱團的門面。（好事娛樂提供）

目前隸屬於「好事娛樂」旗下的晨亦甯，並未因為這次的關注而急於接演大量商業活動，反而選擇以新人的姿態穩紮穩打地累積實力。晨亦甯透露，自己目前正專心投入在專業表演課程的進修中，除了日常的試鏡工作，她將大部分時間用來磨練演技。對於未來的演藝之路，她表現得十分踏實，正靜心等待下一個能讓她全力以赴的角色。

晨亦甯氣質清冷。（好事娛樂提供）晨亦甯氣質清冷。（好事娛樂提供）

晨亦甯氣質清冷。（好事娛樂提供）晨亦甯氣質清冷。（好事娛樂提供）

晨亦甯氣質清冷。（好事娛樂提供）晨亦甯氣質清冷。（好事娛樂提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中