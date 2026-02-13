前視覺系樂團主唱涉猥褻未成年 誇張：我很紅別公開

前視覺系樂團主唱中野隼斗，被捕時素顏畫面曝光。（本報合成圖，翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕36歲前視覺系樂團「午前零時。」主唱中野隼斗昨（12）日驚傳涉嫌猥褻未成年少女遭警方逮捕。雖然樂團早在2021年解散，藝名為「夊」的中野隼斗仍疑似利用過往名氣誘騙未成年歌迷。警方逮捕他時，他不但素顏還要求：我很紅別公開。

中野隼斗在2025年9月透過社群網站要求一名住在東京都內，年僅14歲的國中女學生「每天傳送露臉的色情照片」。更惡劣的是，中野隼斗明知對方未成年，仍提出過分要求。由於少女原本是樂團粉絲，曾經主動在社群平台留言給中野隼斗表示自己會繼續支持他，兩人因此交換聯絡方式。

中野隼斗被捕時要求警方不要公開他的個人資訊，因為他很紅。（翻攝自X）

日本警方調查顯示，受害少女一度被要求傳送3～5張裸照給中野隼斗，不堪騷擾的受害者最後在母親陪同下報案。中野隼斗否認相關部分指控，他說：「我以為他是高中生或大學生」，警方訊問過程中，他還要求警方不要公開個人資訊作為認罪條件，中野隼斗說：「因為我是玩樂團的，比一般人還有名」。

事件爆發後，日本媒體指出中野隼斗現在住在兵庫，還是無業遊民，被逮捕時的素顏也被公開。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

