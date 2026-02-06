李雅英慶生「捐款兒福聯盟」挨轟！經紀公司道歉了

李雅英生日在即，選擇捐款29萬幫助孩童卻釀爭議。（翻攝自Threads）

〔記者傅茗渝／台北報導〕富邦悍將韓籍啦啦隊「全民表妹」李雅英即將迎來生日，為感念台灣粉絲的支持，大方捐出29萬元想為偏鄉孩子加菜、發紅包。不料，受贈單位竟是深陷「剴剴虐童案」爭議的兒福聯盟，消息一出立刻觸動社會敏感神經，讓長期追蹤虐童案的女星郁方忍不住發文怒喊：「我要氣死了！不要亂捐錢！」

面對排山倒海的議論，李雅英經紀公司發聲明，坦言在選擇捐贈單位時「資訊落差」，未能及時察覺該機構的相關爭議。聲明強調，這筆29萬元的捐款起點是源於李雅英去年造訪花蓮太巴塱、光復國小少棒隊時，與孩子們許下的約定，初衷僅是想在農曆年前傳遞溫暖，讓領不到紅包的孩子也能感受幸福，絕非有意冒犯。

對於各界的批評與指正，李雅英表示虛心接受並深切遺憾，公司也特別感謝郁方等各界的提醒，認為這都是出自對孩子的愛。聲明最後提到，雅英對台灣孩子的愛心不會因此止步，未來將以更審慎的態度挑選公益合作對象，確保這份溫暖能「精準傳遞」到真正需要的地方，避免美意再次因爭議蒙上陰影。

李雅英聲明全文：

針對近期媒體報導關於藝人李雅英捐款之相關事宜，我們希望以此聲明表達藝人的初衷，期盼外界不要誤解其真心，對事件的深切遺憾與感同身受，公司在選擇捐贈單位時雖然進行了初步了解，但遺憾未能及時察覺「剴剴」案的相關爭議。

透過此次事件得知相關訊息後，雅英與本公司皆對台灣社會所經歷的傷痛感到非常悲傷與不忍，並致上最深的慰問與歉意。我們深知郁方姐以及各界提出的指正，皆是出自於對孩子們的愛護，這些寶貴建議我們將虛心接受，未來在選擇合作機構時也將更加審慎考量。

捐助的起點源自「與花蓮孩子們的約定」 ，藝人李雅英於去年9月隨富邦悍將（Fubon Guardians）球團前往花蓮太巴塱國小及光復國小，親自探訪少棒隊的孩子們。 當時，雅英自費準備了文具組，並逐一親手用繁體字寫下「加油」、「你是最棒的」等鼓勵的話語送給孩子。那次與孩子們互動所感受到的純真與感動，讓她下定決心要在台灣持續實踐對社會的回饋與分享，並希望能為孩子們有更多的幫助。

年節將至，希望能帶給偏鄉孩子們紅包傳遞溫暖紅包捐款的純粹目的，為了迎接藝人李雅英即將到來的2月9日生日，本次捐款29萬的唯一初衷是希望讓台灣偏鄉的孩子們在農曆新年期間，也能像其他孩子一樣領到「紅包」並感受到幸福。對於雅英而言，這僅僅是出自於希望能將溫暖傳遞給領不到紅包的孩子，純粹是一份希望與孩子們真心的善舉。

永不停止的公益腳步，是雅英與本公司的共同目標，雅英與本公司對孩子們的奉獻與愛心絕不會因此停下。為了守護當時在花蓮許下「下次一定會再來」的約定，我們未來將持續尋找最需要幫助的地方，以正確的方式確保這份愛能精準傳遞。最後，本公司誠摯地期盼藝人李雅英的真心，能實質且完整地運用在需要幫助的孩子們身上，此次因資訊落差而引發的社會大眾爭議，在此表示最深的歉意，未來將會更加審慎評估受贈單位並一同關注社會議題，謝謝大家的關心。

