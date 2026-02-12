自由電子報
娛樂 最新消息

迎大吉必看！2/15小年夜「吃顆水煮蛋」脫殼換新運

小年夜這天晚上吃顆水煮雞蛋，吉兆滿滿！命理達人解釋，剝殼象徵著「脫胎換骨」、「重生」。（本報資料照）小年夜這天晚上吃顆水煮雞蛋，吉兆滿滿！命理達人解釋，剝殼象徵著「脫胎換骨」、「重生」。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕錯過立春開新運的好時機？別急，小年夜這天晚上，還有超簡單的祈福方式！占星達人艾菲爾老師建議，在2/15（日）晚上23:00 至 2/16（一）凌晨00:59，也就是俗稱的「子時」以前，提前準備自己和家人要吃和新鮮的「帶殼水煮蛋」，照著以下方法操作，也有迎新送舊「脫殼」的美好祝意。

 

【重點步驟】

．步驟1：一定要子時（晚上11點到凌晨1點前），將水煮雞蛋的蛋殼「完好無損」的剝掉，並再吃完。

．步驟2：拿出一個紅包袋，外頭寫著「丙午年，迎新送舊、金蟬脫殼」這幾個字。吃完雞蛋之後，把蛋殼丟入紅包裡，再丟棄。

．特別注意：剝殼時，蛋白部分絕對不能弄破。一人吃一顆，除非是夫妻，不然好運會被分走！ 

艾菲爾老師解釋，這是屬於奇門遁甲的一種開運方式。撥蛋殼代表拋開一切的不順、煩惱、災害、病氣、小人，猶如脫離不順心的人事物，迎接新的好運。

其實在傳統習俗中，壽星也會在生日當天吃雞蛋（特別是紅雞蛋），雞與「吉」音似；雞蛋外形圓潤，寓意生活圓滿；而剝殼的動作則象徵著「脫胎換骨」、「重生」與「圓滿」，也代表擺脫過去惡運，以嶄新狀態迎接全新的一年。

