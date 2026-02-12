自由電子報
娛樂 最新消息

曾莞婷靠「1神器」在藝人群驕傲封神！再加碼6位數大紅包豪撒員工

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾莞婷去年拿下戲劇金鐘女配角後，更成為各家品牌爭相邀約的合作對象。近日她第三度擔任網卡品牌代言人，她分享自己在海外曾遭遇的「斷網慘案」，更揭密如何在菲律賓小島靠著神級訊號封神，成為同場藝人們眼中的救星。

曾莞婷受邀第三度擔任品牌代言人。（DJB 提供）曾莞婷受邀第三度擔任品牌代言人。（DJB 提供）

談到去海外旅遊最怕的事，曾莞婷回憶起一段在歐洲的崩潰經歷。當時她正為品牌進行跨境直播，沒想到當地收訊極差，畫面瘋狂卡頓，導致許多重要資訊無法完整呈現。曾莞婷心有餘悸地說：「當時對廠商真的超難交代，更慘的是結束直播後，我發現跟家人在歐洲的小巷弄裡走散了，網路完全不通，想找人都沒辦法，那種孤立無援的慌亂感真的會讓人瞬間崩潰！」這段經驗讓她深刻體悟，穩定的網路是去海外時最不可或缺的安全感。

後來和品牌合作，曾莞婷有次隨節目組前往菲律賓某個偏遠小島工作，全團藝人與工作人員的網路集體斷訊，唯獨她手中的手機訊號滿格，還能流暢滑社群、回訊息。曾莞婷自豪地表示：「那時候全部的人都用羨慕的眼神看著我，問我是用哪一家網路？其中一個成員有急事聯絡，還拜託我開熱點分享給他，從那次之後，他簡直把我當神一樣看待！」這份「封神」的驕傲感讓她徹底成為品牌的死忠粉絲。

曾莞婷豪撒六位數紅包犒賞員工，也計畫過年帶全家飛釜山。（DJB 提供）曾莞婷豪撒六位數紅包犒賞員工，也計畫過年帶全家飛釜山。（DJB 提供）

隨著農曆新年將至，曾莞婷也展現老闆娘大氣作風，她透露今年的紅包預算依舊不手軟：「每一年差不多都六位數字跑不掉，就是要讓長輩跟員工都能過個好年！」忙完年前工作的她，也已規劃好要帶全家人飛往韓國釜山度假。身為專業代言人，她早已準備好網路流量無上限的暢遊方案，她開心地說：「過年我們已經計劃好要去釜山，跟親愛的家人一起去海外旅遊，當然還是要帶著我最愛的網卡，到哪裡都能秒傳美照分享喜悅！」

