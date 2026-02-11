自由電子報
娛樂 音樂

陳曉東相隔7年有喜了 氣勢驚人宣布：重返紅館

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天王陳曉東喜事連連，新歌《今天我們都會飛》推出後成績持續發燒，一舉榮登香港商業電台歌曲排行榜第4名，MV自上線以來不到三週，點擊率已突破225萬次，氣勢驚人。陳曉東也宣布今年6月重返香港紅館舉辦個人演唱會。

陳曉東相隔7年重返紅館。（火爆娛樂提供）陳曉東相隔7年重返紅館。（火爆娛樂提供）

陳曉東相隔7年再度登上紅館舞台，消息一出立刻掀起熱議，他坦言這次回到紅館心情格外不同，既期待也倍感珍惜，目前已投入前期準備工作，對他而言就像收到一份別具意義的新春禮物。

談到即將到來的馬年，陳曉東透露，對自己而言將是「再出發、再突破」的重要一年。除了持續推出音樂作品，他也希望在舞台表演上挑戰更多面向，無論體力、情緒或視覺呈現，都期許自己更進一步：「馬年就當作給自己一個新的目標，繼續往前衝。」

近期不少粉絲也發現，陳曉東私下時常拿著「超大麥克風」開唱《今天我們都會飛》與《禁止糾纏》，畫面曝光後立刻引發討論，粉絲直呼根本是「行走的MV現場」。被問到是否有機會發起社群挑戰，他笑說，看到大家用不同方式支持與詮釋這些歌曲，內心非常感動，也希望未來能以更輕鬆、有趣的方式與歌迷互動，讓更多人一起「飛起來」。

陳曉東向歌迷送上祝福，希望大家在新的一年勇敢迎接挑戰，「就像歌裡唱的『今天，我們都會飛！』」

陳曉東6月重返香港紅館舉辦個人演唱會。（火爆娛樂提供）陳曉東6月重返香港紅館舉辦個人演唱會。（火爆娛樂提供）

至於農曆年節的計畫，他表示：「已確認今年6月會在紅館舉行個唱，所以即將來臨的新春假未能陪家人去拜年了，要留在家中處理個唱門票開售前的預備工作，至於個唱的其它細節一經確定將盡快公布。」

