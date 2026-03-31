（專訪）泰星來台票價破萬好貴？主辦揭「CP天花板」驚人秀費：真的請不起

無限娛樂的創辦人Dylan接受專訪，暢談泰星來台辦見面會秘辛。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕泰星來勢洶洶！他們近年來與韓星一樣，大舉前往海外攻城掠地，更是席捲台灣，過去一年頂多5組泰星來台，2025年則有近20組的泰星在台開見面會淘金。專攻泰星活動、擁有超過10年演唱會經驗的無限娛樂負責人Dylan比其他人更早看到「泰流商機」，為台粉引進許多泰星見面會，背後卻有不為人知的壓力。

Dylan分享，其實早年泰星來台，主辦單位一定賺，不過近年來泰星也想走「韓星規格」，「光是在基礎費用上面，就已經贏過很多韓秀藝人，2018年到現在，藝人的費用是翻倍成長，其實對主辦來說，票價浮動也只有這些，但也是緊繃，但又不希望落在粉絲上面，可是藝人費用太高，有時候就算賣完了也可能只是打平。」

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「泰百天花板」LingOrm來台票價破萬，並非每位粉絲都負擔得起。（KKLIVE提供）

以韓星演唱會來說，一場演唱會賣到7000多元，粉絲就叫苦連天，但泰星見面會最前排的位子，有時候加上福利，破萬似乎也稀疏平常了。拿今年2月1日在台北國際會議中心舉行見面會的「GL劇天花板」LingOrm為例，光是VIP的票價就高達1.2萬元，並非人人都能負擔得起。

畢竟泰國客群不像「韓粉」一樣多，Dylan解釋，南韓或許可以開2、3000人的小場，但泰星再怎麼賣，一場很可能只賣600到1000張票，「一樣的費用，韓國可以賣到2000人就能分散掉，價錢往下降，可是泰國估600人，等於價錢（票價）會往3倍跳。」

《黑幫少爺愛上我》開世界巡演，台北場吸引眾多粉絲朝聖。（Live Nation Taiwan提供）

Dylan透露，其實現在泰星的「秀費」也跟韓星不相上下，有些親民，但有「咖位」的組合價錢還是非常可觀。他透露，有一組相當受歡迎的「CP」，光是要邀請兩人來就要1000多萬，還得要200多萬的押金，加上仲介費用，恐怕要1300萬，雖然很多主辦去詢問，但一度流標，原因並不是因為這對CP不紅，而是台灣主辦「請不起」，因為怎麼算都是「賠」。

Dylan引進泰星見面會，不過要「賺」不簡單。（記者王文麟攝）

雖說泰星崛起，被問到辦泰星見面會是「虧多」還是「賺多」，一旁的工作人員無奈地說「其實我們只有一組賣完…」，Dylan坦言打平的佔多數，但10場裡面也會有3場賠，辦泰星見面會絕對不是穩賺不賠的工作。

ylan（中）在見面會上與泰星New（左）、Tay互動良好，台下粉絲也笑得十分開心。 （Dylan提供）

《醉後愛上你》的Max（左）沒有明星架子，讓Dylan印象深刻。（CHOCO TV提供）

儘管如此，Dylan仍選擇繼續深耕這條路，泰星自2018年到海外發展，開始不過才7年，要超越韓星還有一段路要走。他分享，過去合作過的藝人大部分都是和善的，9成都相當親民，像是《醉後愛上你》的主角Max就令他印象深刻，因為Max完全沒有藝人架子，雙方互動很像朋友。他認為相較於韓星有距離感，泰星親民、願意與粉絲互動是一大優勢，可別「好的不學學壞的」，把自己都做死了。

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