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娛樂 最新消息

4月財氣噴發！12生肖「正財、偏財、守財」專屬致富日大公開

選對招財吉日，等於為財富之流開渠引水，讓財氣自然流向自己。（圖／Gemini） 選對招財吉日，等於為財富之流開渠引水，讓財氣自然流向自己。（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕你知道自己生肖的「專屬財運吉日」是哪幾天嗎？

清明時節，萬物潔淨而明淨；穀雨之時，雨生百穀，滋養大地。命理師揭示，4月是為今年財富收成打下根基的重要月份，從五行生剋的角度來看，國曆4月是「木氣逐漸減弱，土氣開始活躍」的過渡時期。上半月仍帶有春季木的生發之力，代表著計畫的萌發與擴張，下半月進入土旺的預備期，土在五行中代表承載、穩定與財庫。

命理專家菲菲老師進一步補充，若從天象來看，4月的整體財氣也十分暢旺，天王星移位雙子座，開啓資訊革命的新時代；白羊座群星匯聚，帶來開創與行動的能量。在這樣的背景下，選對招財吉日，等於為財富之流開渠引水，讓財氣自然流向自己。

【12生肖招財吉日＆做法】

➤鼠

．本月運勢核心：身邊貴人湧現，但也容易因一時心軟而為人作保或借錢出去。

．招財吉日：4/3、4/14、4/23、4/29

．招財做法：4/3適合主動聯繫能拉你一把的貴人，表達感謝。4/14適合整理借貸明細，提醒自己哪些款項尚未收回。4/23適合婉拒不必要的社交應酬，守住時間就是守住財。4/29適合為下月設定「拒絕衝動消費」的提醒貼在錢包上。

➤牛

．本月運勢核心：正財穩定入袋，但也容易因朋友邀約而合夥投資，需看清細節。

．招財吉日：4/11、4/22、4/26、4/29

．招財做法：4/11適合將手邊多餘的物資捐出或轉讓，讓善緣流動。4/22適合仔細閱讀任何要簽字的文件，用螢光筆畫出數字。4/26適合盤點家中現金流，把閒錢轉入定存或儲蓄險。4/29適合為下月設定「合夥注意事項」寫在備忘錄。

➤虎

．本月運勢核心：靈感與偏財運旺盛，但也容易因太過相信直覺而買進高風險標的。

．招財吉日：4/3、4/14、4/23、4/26

．招財做法：4/3適合將腦中的賺錢點子寫下來，並請教有經驗的前輩。4/14適合整理收藏已久的物品，上網拍賣換現金。4/23適合閱讀一本理財書籍或文章，充實財務知識。4/26適合核對本月發票和收據，確認沒有重複扣款。

➤兔

．本月運勢核心：職場正財機會浮現，但也容易因照顧家人而增加開銷。

．招財吉日：4/11、4/22、4/26、4/29

．招財做法：4/11適合整理家庭帳單，檢視是否有可以節省的固定支出。4/22適合與伴侶或家人召開家庭理財會議，公開討論目標。4/26適合關閉不必要的訂閱服務，從細節省錢。4/29適合為下月設定一筆「家庭急用金」並單獨存放。

➤龍

．本月運勢核心：意外之財敲門，但也容易因過度樂觀而擴張信用、刷爆卡片。

．招財吉日：4/3、4/14、4/23、4/26

．招財做法：4/3適合將多餘的獎金或分紅，直接投入長期投資帳戶。4/14適合整理辦公桌或工作空間，整潔環境有助招財。4/23適合與值得信賴的長輩聊聊未來規劃，聽取建議。4/26適合列出所有信用卡帳單，檢視循環利息並優先償還。

➤蛇

．本月運勢核心：事業運走強，有升遷或調薪機會，但也容易因工作壓力而報復性消費。

．招財吉日：4/3、4/14、4/23、4/29

．招財做法：4/3適合主動爭取新的工作任務，增加能見度。4/14適合檢查保單內容，確保保障足夠且無重複投保。4/23適合將工作獎金的一部分存入「旅遊基金」作為努力目標。4/29適合為下月規劃「壓力抒解方案」，避免用花錢來減壓。

➤馬

．本月運勢核心：表現慾強，有機會透過才華獲利，但也容易因求好心切而過度投資自己。

．招財吉日：4/11、4/22、4/26、4/29

．招財做法：4/11適合整理手機相簿和檔案，刪除不需要的資料讓思路清晰。4/22適合與同業或同事交流市場資訊，掌握最新動態。4/26適合將過去投資失敗的經驗寫下來，提醒自己不再犯。4/29適合為下月設定「學習預算」，控制進修花費。

➤羊

．本月運勢核心：正財穩定，但也容易因應酬太多而不知不覺花掉大筆聚餐費。

．招財吉日：4/11、4/22、4/26、4/29

．招財做法：4/11適合將家中用不到的禮品轉送或捐出，物盡其用。4/22適合與合作對象確認接下來的工作排程，避免誤會。4/26適合整理所有會員卡和點數，在到期前兌換完畢。4/29適合為下月設定「社交支出上限」，寫在行事曆上提醒自己。

➤猴

．本月運勢核心：創意靈感爆發，有機會開發新財源，但也容易因想法跳躍而忽略執行細節。

．招財吉日：4/3、4/14、4/23、4/26

．招財做法：4/3適合將新點子製作成簡單的企劃書，具體化想法。4/14適合備份所有電子設備的重要資料，防範未然。4/23適合整理書架，將不再閱讀的書籍轉賣或捐贈。4/26適合檢視最近三個月的收入來源，找出貢獻最大的項目並深耕。

➤雞

．本月運勢核心：口才佳，適合談判與銷售，但也容易因說話太直而得罪客戶或合作方。

．招財吉日：4/3、4/14、4/23、4/29

．招財做法：4/3適合主動聯繫重要客戶，傳送貼心的問候訊息。4/14適合整理衣櫃，將一年未穿的衣物送洗後捐出或轉賣。4/23適合將每天的開銷記錄在手機備忘錄，養成記帳習慣。4/29適合為下月設定「業績目標」，並拆解成每週進度。

➤狗

．本月運勢核心：投資眼光精準，有機會在理財上獲利，但也容易因過度自信而孤注一擲。

．招財吉日：4/11、4/22、4/26、4/29

．招財做法：4/11適合研究新的理財工具或市場趨勢，花時間做功課。4/22適合仔細閱讀即將簽署的任何合約，不懂的地方要問清楚。4/26適合與不同領域的朋友交流，拓展視野與人脈。4/29適合為下月設定「停利停損點」，寫下來嚴格遵守。

➤豬

．本月運勢核心：職場有合作機會，但也容易因過度信任對方而忽略合約保障。

．招財吉日：4/3、4/14、4/23、4/26

．招財做法：4/3適合聯繫許久未見但曾幫助過你的舊識，維繫善緣。4/14適合整理合作案的往來郵件和文件，歸檔備查。4/23適合為自己設定「借錢底線」，寫下不借錢給誰的原則。4/26適合檢查所有帳戶的自動扣款項目，確認是否仍有需要。

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

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☆星座命理說法僅供參考☆

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