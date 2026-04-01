呼吸困難求助！泰知名女星半昏迷遭救護員性侵、強拍裸照

曾演出知名百合劇《Reverse 4 You》（從此之後的我們）的德泰混血女星克莉絲汀（Christine Gulasatree Michalsky）驚傳遭性侵。（圖左取自本人IG，圖右取自泰國社群媒體）

〔即時新聞／綜合報導〕泰國演藝圈傳出震驚各界的性侵醜聞。曾演出知名百合劇《Reverse 4 You》（從此之後的我們）的德泰混血女星克莉絲汀（Christine Gulasatree Michalsky），近日因突發呼吸困難致電求救，未料竟在自家公寓遭趕抵現場的救護員趁虛性侵，還被拍下裸照。她勇敢將這起事件曝光後，引發網路關注。

綜合泰媒報導，26歲的克莉絲汀昨日在IG沉痛發布聲明。她表示，自己在3月底某日凌晨因服用藥物發生嚴重症狀，當下全身癱軟、呼吸困難，當時她剛好在跟朋友講電話，隨即請對方協助報案。送醫之前，社區保全帶來了一名救護員進行基本救護，後來警察來了，保全就下樓去協助警察通過人臉辨識，僅剩下她和救護員在公寓中。

請繼續往下閱讀...

克莉絲汀指出，當下她雖四肢無力，頭暈目眩，但意識尚存。就在此時，她感覺到救護員掀起她的上衣進行猥褻，她毫無力氣反抗，又擔心對方對她施暴，只能裝睡；沒想到對方更進一步，直接脫去她褲子趁機性侵，還拿手機拍攝她的裸照。直到保全帶警官回來，救護員才替她穿上衣服並假裝在急救。

克莉絲汀目前已經前往警局正式報案，目前警方已經將涉案救護員帶回偵訊，並查扣其手機取證。不過該救護員對於犯行全盤否認，並表示自己當時正在進行「心肺復甦術（CPR）」搶救，而拍攝照片是為了記錄病患藥袋上的資訊。全案目前有待釐清。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

在 Instagram 查看這則貼文 Christine Gulasatree（@gulasatree）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法