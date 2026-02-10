自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金穗影后接連痛失2摯愛 事業高升卻隱藏淚水

李雪（前排中）精準又富含層次的演技成功收服觀眾。（Nature Tree提供）李雪（前排中）精準又富含層次的演技成功收服觀眾。（Nature Tree提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李雪2018年在金穗獎一舉奪下2座女主角寶座，也曾入圍金鐘58迷你劇集女主角獎。然而去年對她來說，堪稱「人生高低起伏一次到位」的一年。

李雪的戲約不斷，但卻默默承受著外界看不見的失落，因為她接連痛失生命中最重要的寶貝，陪伴多年的青蛙與貓咪相繼離開，讓這一年在歡呼聲中，多了一層說不出口的心痛。

隨著戲劇作品接連推出，李雪（右）的角色討論度飆升。（Nature Tree提供）隨著戲劇作品接連推出，李雪（右）的角色討論度飆升。（Nature Tree提供）

身邊友人透露，李雪對每一個孩子的離開都極為不捨，卻選擇用最溫柔的方式道別。她相信，生命只是換一種形式存在，也衷心祝福這些寶貝能去到更好的地方，「有緣的話，終究還會再見。」這份深情，也讓不少粉絲看了鼻酸。

走過得與失交織的蛇年，李雪（中）也正式把目光投向嶄新的馬年。（Nature Tree提供）走過得與失交織的蛇年，李雪（中）也正式把目光投向嶄新的馬年。（Nature Tree提供）

李雪隨著戲劇作品接連推出，角色討論度飆升，無論是《搜查瑠公圳》的苦情被害人「阿美」、還是《命中註定那頭鵝》的「陳香蘭」，再到《監所男子囚生記》中的「娃嫂」，從《女孩》到《大濛》，精準又富含層次的演技成功收服觀眾，不少粉絲直呼：「每一個角色都像住進心裡！」。而所代言的保養品同樣成績亮眼，口碑、銷量雙雙開紅盤，掌聲與邀約接到手軟。

李雪希望馬年能跑得更遠，繼續把戲演好、把生活過。（Nature Tree提供）李雪希望馬年能跑得更遠，繼續把戲演好、把生活過。（Nature Tree提供）

走過得與失交織的蛇年，李雪也正式把目光投向嶄新的馬年。目前即將上檔的《啵me之我的青春住了鬼》，以及金馬影展上口碑極好的《河與石頭》，都將跟觀眾見面；她笑說，馬年希望能跑得更遠，繼續把戲演好、把生活過好，帶著這一年累積的掌聲與思念，轉化成前進的力量；或許正是這些傷痕與溫柔，讓李雪在舞台上，顯得更加真實，也更加動人。

李雪將帶著掌聲與思念，轉化成前進的力量。（Nature Tree提供）李雪將帶著掌聲與思念，轉化成前進的力量。（Nature Tree提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中