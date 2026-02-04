自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

崔美娜秀受傷了！《單身即地獄5》主持群道歉：根本不了解她

崔美娜秀在節目中三心二意，來自內心拿不定主意。（翻攝自Netflix）崔美娜秀在節目中三心二意，來自內心拿不定主意。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》昨（3）播最新集數，傳出MC洪真慶對崔美娜秀「話說太重」，引爆棚內反省潮，不只被製作單位請去「喝茶溝通」，還在鏡頭前正式向她道歉，引發韓國網友兩派論戰。

爭議源頭來自第8集。當崔美娜秀向宋承一坦白心意，表態若能再上一次「天堂島」會選擇省勳時，宋承一當場直球質疑她的情感動機，認為她還沒釐清自己究竟是「好奇」還是「喜歡」。

雙方對話你來我往，火藥味越來越濃，最後承一甚至直言「待在這裡壓力太大」，起身離席，成為本季最尷尬名場面之一。

畫面播出後，棚內MC反應被完整收錄。李多熙直言，「承一好像替我說出了想說卻不敢說的話」，洪真慶更語出驚人爆料：「其實我們MC私下有被製作組叫去說『講話太超過了』，被提醒要修飾語氣。」

只是風向在第9集又急轉；崔美娜秀遭其他女成員直言，「妳好像連自己都不了解，這樣怎麼談戀愛？」後，私下情緒潰堤落淚；她在訪談中坦白，那句話讓她感到「真的被刺傷」，忍到最後才爆發，一段真情告白，讓棚內氣氛瞬間凝重。

MC洪真慶罕見向崔美娜秀道歉。（翻攝自Netflix）MC洪真慶罕見向崔美娜秀道歉。（翻攝自Netflix）

李多熙當場語塞，試圖替話語脈絡緩頰；洪真慶則罕見露出沉重神情，反問自己：「她（崔美娜秀）會不會其實也因為我們MC講的話，累積了很多情緒？」

隨後，主持群接連低頭，李多熙私下喊話「以後不要再那樣講了」，Dex主動表示，「我代表大家道歉」，圭賢也坦承「我們其實根本不了解她（崔美娜秀），卻講得像很懂一樣」。洪真慶則面向鏡頭，親口向崔美娜秀道歉：「對不起。」讓原本火力全開的棚內，瞬間變成反省現場。

不過節目播出後，有觀眾力挺MC「只是大家的『嘴替』，替觀眾說出心聲」，也有人認為「話語再怎麼真實，也不該踩過尊重底線」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中