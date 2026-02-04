崔美娜秀受傷了！《單身即地獄5》主持群道歉：根本不了解她

崔美娜秀在節目中三心二意，來自內心拿不定主意。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》昨（3）播最新集數，傳出MC洪真慶對崔美娜秀「話說太重」，引爆棚內反省潮，不只被製作單位請去「喝茶溝通」，還在鏡頭前正式向她道歉，引發韓國網友兩派論戰。

爭議源頭來自第8集。當崔美娜秀向宋承一坦白心意，表態若能再上一次「天堂島」會選擇省勳時，宋承一當場直球質疑她的情感動機，認為她還沒釐清自己究竟是「好奇」還是「喜歡」。

雙方對話你來我往，火藥味越來越濃，最後承一甚至直言「待在這裡壓力太大」，起身離席，成為本季最尷尬名場面之一。

畫面播出後，棚內MC反應被完整收錄。李多熙直言，「承一好像替我說出了想說卻不敢說的話」，洪真慶更語出驚人爆料：「其實我們MC私下有被製作組叫去說『講話太超過了』，被提醒要修飾語氣。」

只是風向在第9集又急轉；崔美娜秀遭其他女成員直言，「妳好像連自己都不了解，這樣怎麼談戀愛？」後，私下情緒潰堤落淚；她在訪談中坦白，那句話讓她感到「真的被刺傷」，忍到最後才爆發，一段真情告白，讓棚內氣氛瞬間凝重。

MC洪真慶罕見向崔美娜秀道歉。（翻攝自Netflix）

李多熙當場語塞，試圖替話語脈絡緩頰；洪真慶則罕見露出沉重神情，反問自己：「她（崔美娜秀）會不會其實也因為我們MC講的話，累積了很多情緒？」

隨後，主持群接連低頭，李多熙私下喊話「以後不要再那樣講了」，Dex主動表示，「我代表大家道歉」，圭賢也坦承「我們其實根本不了解她（崔美娜秀），卻講得像很懂一樣」。洪真慶則面向鏡頭，親口向崔美娜秀道歉：「對不起。」讓原本火力全開的棚內，瞬間變成反省現場。

不過節目播出後，有觀眾力挺MC「只是大家的『嘴替』，替觀眾說出心聲」，也有人認為「話語再怎麼真實，也不該踩過尊重底線」。

