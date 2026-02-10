不甩爭議！香港電影金像獎公布入圍名單 舒淇入圍三獎成亮點

舒淇以首部執導長片《女孩》一口氣入圍最佳導演、新晉導演與最佳編劇。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕第44屆香港電影金像獎今（10）日公布完整入圍名單，戰況激烈，其中舒淇以首部執導長片《女孩》一口氣入圍最佳導演、新晉導演與最佳編劇，成為本屆焦點之一。整體提名方面，麥浚龍執導的《風林火山》以12項入圍領跑全場，《尋秦記》獲11項、《再見UFO》則拿下10項提名，形成三強鼎立局面。

古天樂憑《尋秦記》與《私家偵探》雙片入圍最佳男主角。（記者陳奕全攝）

演員獎項競爭同樣白熱化。古天樂憑《尋秦記》與《私家偵探》雙片入圍最佳男主角，將對決《捕風追影》的梁家輝、《金童》的張繼聰，以及《像我這樣的愛情》的陳家樂。

影后方面，先前已於香港電影評論學會封后的廖子妤，再以《像我這樣的愛情》入圍金像獎，對手包括《水餃皇后》馬麗、《無名指》許恩怡、《醬園弄‧懸案》章子怡與《贖夢》陳法拉，名單星光熠熠。

本屆金像獎自入圍名單曝光以來，也伴隨不少爭議。首輪提名投票階段，黃秋生主演的《不赦之罪》、《今天應該很高興》，游學修主演的《送院途中》，以及范冰冰主演的《地母》皆未列名單，引發網友與香港影視圈譁然；此外，今年更首度取消「最佳亞洲華語電影」獎項，相關質疑聲浪不斷，但金像獎官方始終未正面說明。

針對外界關注的投票率下滑，是否與四部作品被取消資格有關？主席爾冬陞首度回應：「有這樣的事嗎？這是傳聞，你要去問傳聞的人。」他也坦言，過去一個月反覆思考該如何說明此事，「但始終想不到一個能讓各方都滿意的說法，所以決定不公開回應。」

爾冬陞最後也強調，這番說法已是自己對此事的最終回應，並引用《金剛經》作結：「你們可以細細品味我剛才說的話，最後我送上兩句『若見諸相非相，則見如來』。」

第44屆香港電影金像獎入圍名單

最佳電影

《世外》

《再見UFO》

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄‧懸案》

最佳導演

《女孩》舒淇

《世外》吳啓忠

《再見UFO》梁栢堅

《私家偵探》李子俊、周汶儒

《醬園弄‧懸案》陳可辛、韓帥

最佳編劇

《UFO離奇命案》郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁

《女孩》舒淇

《世外》楊寶文

《再見UFO》江皓昕、錢小蕙

《私家偵探》周汶儒

最佳男主角

《私家偵探》古天樂

《金童》張繼聰

《捕風追影》梁家輝

《尋秦記》古天樂

《像我這樣的愛情》陳家樂

最佳女主角

《水餃皇后》馬麗

《無名指》許恩怡

《像我這樣的愛情》廖子妤

《醬園弄‧懸案》章子怡

《贖夢》陳法拉

最佳男配角

《UFO離奇命案》陳湛文

《水餃皇后》袁富華

《再見UFO》黃又南

《拼命三郎》林家熙

《風林火山》杜德偉

最佳女配角

《女孩不平凡》鄧濤

《水餃皇后》惠英紅

《再見UFO》衛詩雅

《風林火山》鮑起靜

《尋秦記》滕麗名

最佳新演員

《女孩不平凡》鄧濤

《金童》李佳芯

《捕風追影》李哲坤

《逆轉上半場》周袛月

《給愛麗絲》蘇子茵

最佳攝影

《女孩》余靜萍

《再見UFO》梁銘佳

《風林火山》Sion Michel、Richard Bluck

《尋秦記》謝忠道

《醬園弄‧懸案》包軒鳴

最佳剪接

《再見UFO》許宏宇、周元、杜杜

《風林火山》張叔平

《捕風追影》張一博

《尋秦記》黃海、陸志灝

《醬園弄‧懸案》張叔平、張一博

最佳美術指導

《世外》張小踏

《他年她日》文念中、曾嘉碧

《風林火山》麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees

《尋秦記》林偉健

《醬園弄‧懸案》孫立、劉敏雄

最佳服裝造型設計

《他年她日》文念中、蘇進欣

《風林火山》蘇柏傑、王汁

《尋秦記》張兆康

《醬園弄‧懸案》吳里璐

《贖夢》王寶儀

最佳動作設計

《金童》黃偉亮

《風林火山》鄧瑞華、熊欣欣

《捕風追影》蘇杭

《尋秦記》洪金寶

《觸電》羅浩銘

最佳原創電影音樂

《世外》周莉婷、CMgroovy、馮穎琪

《他年她日》朱芸編

《再見UFO》崔展鴻

《風林火山》坂本龍一、Nate Connelly

《尋秦記》陳光榮、陳永健、黎鳴朗

最佳原創電影歌曲

《女孩不平凡》

《世外》

《他年她日》

《再見UFO》

《贖夢》

最佳音響效果

《世外》姚俊軒、張文愷

《風林火山》Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana

《捕風追影》王硯偉、劉貝兒

《尋秦記》石俊健

《蛟龍行動》James Ashton

最佳視覺效果

《再見UFO》陳迪凱

《風林火山》伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛

《尋秦記》郭偉霆、林駿宇、余國亮、郭泰

《觸電》梁仲文

《贖夢》楊敏杰、楊文傑

最佳新晉導演

《女孩》舒淇

《世外》吳啓忠

《他年她日》龔兆平

《風林火山》麥浚龍

《UFO離奇命案》郭家禧、李振傑

