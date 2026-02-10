自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

5分鐘燒400萬！錢人豪災難前導片《隧道大逃殺》首曝AI黑科技

《隧道大逃殺》今（10）日舉辦前導片發布記者會。（記者胡舜翔攝）《隧道大逃殺》今（10）日舉辦前導片發布記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕由導演錢人豪執導、金獎戲王莊凱勛領銜主演的全新災難冒險影視計畫《隧道大逃殺》，今（10）日舉辦前導片發布記者會。該計畫獲文化部虛擬拍攝補助支持，結合虛擬攝影棚與AI技術打造沉浸式災難場面，5分鐘前導片耗資約新台幣400萬元，震撼畫面首度公開。

《隧道大逃殺》採用「虛擬攝影棚＋AI特效」模式拍攝，導演錢人豪坦言：「這是一次全新技術嘗試。」他表示：「像撞車、隧道崩塌這種場面，以前真的很難拍。現在車子其實沒有真的動，但背景是流動的，演員可以直接感受到現場氛圍，有點像迪士尼沉浸式體驗。」

《隧道大逃殺》今（10）日舉辦前導片發布記者會。（記者胡舜翔攝）《隧道大逃殺》今（10）日舉辦前導片發布記者會。（記者胡舜翔攝）

本次雖獲文化部補助，仍小幅超支。導演錢人豪也透露，若未來完成長片，整體預算預估需達8000萬元。他直言：「8000萬拍災難冒險片其實還是很緊，但虛擬攝影棚確實讓很多畫面變得可行。」

這支前導片僅用一天半拍攝完成，從清晨拍到深夜，現場動用公車、囚車、轎車與自行車等多種車輛。科技棚的拍攝方式為車體固定，由工作人員晃動車身，後方LED大螢幕投射即時動態背景，再由AI強化前景特效，包含水淹、落石、崩塌等效果同步呈現，大幅降低危險與成本。

莊凱勛笑說：「拍完當下其實有點懵，不知道成片會長怎樣，今天第一次看到成品才覺得真的很酷。」過去動作戲常以高風險方式完成，如今劇組全面提升安全標準，演員與動物皆投保保險，並透過大量排練與AI技術取代高危險畫面。莊凱勛坦言：「以前真的比較拚，現在觀念不一樣了。很多撞車、墜落的畫面可以交給科技處理，演員更安心專注表演。」

錢人豪也透露，《隧道大逃殺》已完成完整長片劇本，前導片僅為概念展示。未來規劃同步開發10集影集版本，補充角色在進入隧道前的背景故事，並不排除朝直屏劇市場發展。錢人豪表示，希望透過這次虛擬拍攝技術的突破，讓台灣災難冒險題材接軌國際市場，結合科技與人性刻畫，打造屬於台灣的沉浸式影視作品。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中