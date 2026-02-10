5分鐘燒400萬！錢人豪災難前導片《隧道大逃殺》首曝AI黑科技

《隧道大逃殺》今（10）日舉辦前導片發布記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕由導演錢人豪執導、金獎戲王莊凱勛領銜主演的全新災難冒險影視計畫《隧道大逃殺》，今（10）日舉辦前導片發布記者會。該計畫獲文化部虛擬拍攝補助支持，結合虛擬攝影棚與AI技術打造沉浸式災難場面，5分鐘前導片耗資約新台幣400萬元，震撼畫面首度公開。

《隧道大逃殺》採用「虛擬攝影棚＋AI特效」模式拍攝，導演錢人豪坦言：「這是一次全新技術嘗試。」他表示：「像撞車、隧道崩塌這種場面，以前真的很難拍。現在車子其實沒有真的動，但背景是流動的，演員可以直接感受到現場氛圍，有點像迪士尼沉浸式體驗。」

本次雖獲文化部補助，仍小幅超支。導演錢人豪也透露，若未來完成長片，整體預算預估需達8000萬元。他直言：「8000萬拍災難冒險片其實還是很緊，但虛擬攝影棚確實讓很多畫面變得可行。」

這支前導片僅用一天半拍攝完成，從清晨拍到深夜，現場動用公車、囚車、轎車與自行車等多種車輛。科技棚的拍攝方式為車體固定，由工作人員晃動車身，後方LED大螢幕投射即時動態背景，再由AI強化前景特效，包含水淹、落石、崩塌等效果同步呈現，大幅降低危險與成本。

莊凱勛笑說：「拍完當下其實有點懵，不知道成片會長怎樣，今天第一次看到成品才覺得真的很酷。」過去動作戲常以高風險方式完成，如今劇組全面提升安全標準，演員與動物皆投保保險，並透過大量排練與AI技術取代高危險畫面。莊凱勛坦言：「以前真的比較拚，現在觀念不一樣了。很多撞車、墜落的畫面可以交給科技處理，演員更安心專注表演。」

錢人豪也透露，《隧道大逃殺》已完成完整長片劇本，前導片僅為概念展示。未來規劃同步開發10集影集版本，補充角色在進入隧道前的背景故事，並不排除朝直屏劇市場發展。錢人豪表示，希望透過這次虛擬拍攝技術的突破，讓台灣災難冒險題材接軌國際市場，結合科技與人性刻畫，打造屬於台灣的沉浸式影視作品。

