施孝榮不藏了！自爆私下真實面 「不是你想的那樣」

〔記者張釔泠／台北報導〕2026讚聲演唱會邁入第11年，今年將由「民歌老頑童」施孝榮打頭陣登場，5月1日帶著全新演唱會「不是你想的那樣」重返 Legacy Taipei。施孝榮坦言，這些年來外界或許對他有某些既定印象，但其實私底下的他，遠比大家想像得更自由、更隨性。「所以這場演唱會才會叫『不是你想的那樣』。」希望透過歌聲，讓觀眾重新認識現在的他。

施孝榮卸下民歌重擔，以個人之姿重返 Legacy Taipei開唱。（寬宏提供）

作為讚聲11週年的開場演出，這次演唱會不僅歌單、舞台氣氛全面翻新，就連主視覺風格也顛覆過往形象，讓人一眼就能感受到「不一樣了」。談起主題概念，施孝榮表示，會以「一卡皮箱走天下」作為整場演出的起點。

他形容，皮箱裡裝的不是行程表，而是一路走來累積的音樂與人生故事，「裡面有很多歌、很多回憶，也有很多想分享的心情。」他希望自己能像一位自由的旅人，帶著歌聲走到哪、唱到哪，把快樂與溫度傳遞給每一位觀眾。外界或許認為他是一位民歌老歌手，只會演唱民歌，但這次演唱會上，他絕對要顛覆大家的刻板印象，不僅會唱民歌，也將演唱許多流行歌曲。

2025年結束了一整年「民歌50高峰會」最終場的緊繃狀態，2026年以個人身份回歸小舞台，施孝榮也直言心情前所未有地輕鬆自在。「現在的我沒有壓力，也不用背負任何使命感。」對他來說，這場演唱會只是一件單純又快樂的事，那就是開心地唱歌。他笑說，這次不為任何角色或期待而唱，而是「唱給愛聽我唱歌的人聽」。

除了音樂內容回歸本心，小舞台的近距離互動更是本次演唱會的一大看點。施孝榮特別期待能與歌迷一起唱歌、聊天，甚至在歌聲中激盪出即興的火花。他真誠表示：「我喜歡開心地唱歌，也希望大家開心地聽我唱，但最希望的是，大家可以跟我一起唱！」2026施孝榮「不是你想的那樣」讚聲演唱會門票將於 2月13日（五）中午12點開賣，購票洽寬宏售票系統及 OK、萊爾富便利商店。

