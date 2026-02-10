大S上億身家布局曝光？身前財務全交「她」打理 連卡費都代處理

根據《鏡週刊》報導「S媽」黃春梅（右）負責打理大S財產。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「大S」徐熙媛辭世後，相關遺產與財務安排成為外界關注焦點。根據《鏡週刊》報導，徐媽多年來一直負責家中財務管理，大S自出道以來的收入，多半交由母親統籌處理，直到晚年仍維持由家人協助支付房貸與信用卡費用的模式。熟悉內情人士指出，大S對金錢與投資細節較少親自過問，因此資產規劃長期由家人代為打理。

回顧大S演藝生涯，自《流星花園》走紅後，演藝事業橫跨台灣與中國，廣告與代言邀約不斷，巔峰時期單一代言酬勞即高達數千萬元，年收入破億元並非罕見。雖然外界難以掌握實際資產規模，但普遍認為其累積的身家相當可觀。

另有消息指出，基於過往海外工作收入比例較高，大S名下資金配置並不集中於台灣，部分款項長年存放於海外帳戶。相關人士透露，早年曾討論過不同資產配置方式，以因應跨國收入與稅務問題。

大S過世後，徐家對外態度相當低調。根據《鏡週刊》報導家中成員與相關工作人員皆被禁止對外談論遺產內容。外界也傳出，徐媽後來甚至找上幫王力宏前妻李靚蕾打離婚官司的律師團隊，徐家人為此也都有各自的律師，整體有著些許諜對諜氛圍。

在繼承安排方面，由於法律程序與海外資產整理仍需時間，相關事宜至今尚未完全明朗。知情人士形容，目前各方維持表面上的和諧與尊重，但在龐大資產尚未完全釐清之前，後續發展仍備受關注。

