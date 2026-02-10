自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大S上億身家布局曝光？身前財務全交「她」打理 連卡費都代處理

根據《鏡週刊》報導「S媽」黃春梅（右）負責打理大S財產。（翻攝自臉書）根據《鏡週刊》報導「S媽」黃春梅（右）負責打理大S財產。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「大S」徐熙媛辭世後，相關遺產與財務安排成為外界關注焦點。根據《鏡週刊》報導，徐媽多年來一直負責家中財務管理，大S自出道以來的收入，多半交由母親統籌處理，直到晚年仍維持由家人協助支付房貸與信用卡費用的模式。熟悉內情人士指出，大S對金錢與投資細節較少親自過問，因此資產規劃長期由家人代為打理。

回顧大S演藝生涯，自《流星花園》走紅後，演藝事業橫跨台灣與中國，廣告與代言邀約不斷，巔峰時期單一代言酬勞即高達數千萬元，年收入破億元並非罕見。雖然外界難以掌握實際資產規模，但普遍認為其累積的身家相當可觀。

另有消息指出，基於過往海外工作收入比例較高，大S名下資金配置並不集中於台灣，部分款項長年存放於海外帳戶。相關人士透露，早年曾討論過不同資產配置方式，以因應跨國收入與稅務問題。

大S過世後，徐家對外態度相當低調。根據《鏡週刊》報導家中成員與相關工作人員皆被禁止對外談論遺產內容。外界也傳出，徐媽後來甚至找上幫王力宏前妻李靚蕾打離婚官司的律師團隊，徐家人為此也都有各自的律師，整體有著些許諜對諜氛圍

在繼承安排方面，由於法律程序與海外資產整理仍需時間，相關事宜至今尚未完全明朗。知情人士形容，目前各方維持表面上的和諧與尊重，但在龐大資產尚未完全釐清之前，後續發展仍備受關注。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中