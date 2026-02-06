自由電子報
娛樂 電視

八點檔高樓重摔意外引關注！「古惑仔」鄭伊健點名「他」責任最大

《百萬人推理》上線記者會，監製吳孟謙（左起）、製作人張雅婷、蔡凡熙、陳姸霏、李李仁、鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、詹懷雲、楊懿軒、導演蘇文聖。（記者陳奕全攝）《百萬人推理》上線記者會，監製吳孟謙（左起）、製作人張雅婷、蔡凡熙、陳姸霏、李李仁、鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、詹懷雲、楊懿軒、導演蘇文聖。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鄭伊健、婁峻碩和李李仁等人今出席Netflix新影集《百萬人推理》上線記者會，因今台灣八點檔《豆腐媽媽》爆出劇組拍攝時，替身演員從高樓重摔的工安意外，恰巧《百萬人推理》有許多動作戲，加上鄭伊健過去演過許多《古惑仔》系列電影，談及拍戲時的防護措施，鄭伊健提到以前有上訓練班，就有人教，拍武打戲要放一些緩衝物在衣褲裡面，他還認為導演在現場必須關注所有演員，且要安排防護措施，責任重大。

詹懷雲（左起）、婁峻碩、蔡凡熙、楊懿軒。（記者陳奕全攝）詹懷雲（左起）、婁峻碩、蔡凡熙、楊懿軒。（記者陳奕全攝）

而婁峻碩則提到這回拍《百萬人推理》，不管動作戲、打戲，都有很多防護措施，包括繫上安全繩之類的，且危險的戲有替身以及防護措施。

婁峻碩和蔡凡熙有場坐在賣場推車上，從大橋階梯上一路滑下來的畫面，看了刺激又緊張，但婁峻碩解釋現場其實佈滿鋼絲，他強調影集畫面看起來像一台車衝下來，但其實演員都有拉住繩子來控制方向，至於從車上摔下的畫面，他苦笑說：「靠剪接，但是不要講啦！這樣就不帥了！」

婁峻碩即將當爸，會因為有了孩子擔憂動作戲容易受傷，而對挑戲有了負擔？他回：「不會，把安全做好，在現場也把關好所有防護措施，相信劇組的專業。」看來不會因噎廢食。

李李仁（左）和鄭伊健合作，打趣稱「追星成功」。（記者陳奕全攝）李李仁（左）和鄭伊健合作，打趣稱「追星成功」。（記者陳奕全攝）

此外，李李仁和鄭伊健合作，打趣稱「追星成功」，原來他兒子「李小龍」從小就愛看《古惑仔》電影，李李仁堪稱「孝子」，向鄭伊健討簽名來當兒子的新年禮物，他對鄭伊健說：「電影真的很好看，你的作品不只影響我們這一代，還有下下一代。」

只是談到和鄭伊健合作，李李仁表示自己過往拍戲都大概知道對手的台詞，知道哪邊要接話就好，「但跟伊健拍戲，我必須要記得他全部台詞，清楚知道他講到哪，才能做什麼反應。」主要是因為鄭伊健的國語沒有太標準，帶有濃厚的香港腔。

鄭伊健的國語帶有濃厚的香港腔。（記者陳奕全攝）鄭伊健的國語帶有濃厚的香港腔。（記者陳奕全攝）

因為他的口音，劇組找來「Darren」邱凱偉配音，導演蘇文聖表示一開始找《古惑仔》電影配音的前輩，但因為他年紀大了，聲音不夠年輕，又想保有一點不是台灣腔，後來聲音指導推薦Darren，沒想到這麼像鄭伊健本人的聲音，讓人驚艷。

對於配音，鄭伊健一開始還開玩笑說「你知道有AI配音嗎」，導演蘇文聖在旁解釋鄭伊健雖然是配音，但他本人把所有台詞都背下，且認真演出來，才能有這麼一致的嘴型，只是導演後來虧：「但因為他的聲音我聽不懂，後來才決定用配音。」《百萬人推理》將於2月12日在Netflix上線。



