霍諾德笑談攀登101 吉米金莫幽默回「很高興你還活著」

艾力克斯霍諾德分享攀登101的過程。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德上月來台挑戰徒手攀爬台北101，驚險畫面震撼全球，也成為國際媒體熱議焦點。他受邀登上名主持人吉米金莫主持的《吉米夜現場》，一登場便獲得全場如雷掌聲，吉米開場打趣說：「很高興你還活著。」霍諾德也幽默回應：「我也是。」

艾力克斯霍諾德（左）接受吉米金莫訪問。（翻攝自YouTube）

節目中，吉米好奇問他，為什麼會選擇攀爬「全球第11高樓」台北101？「是否是為了未來挑戰更高的10棟建築鋪路？」霍諾德直言並非如此，他表示，全球真正適合進行這類攀登的建築其實不多，團隊評估過多個選項後，發現台北101在結構與條件上都相當理想，是難得合適的對象。

請繼續往下閱讀...

吉米接著笑說，看起來這項挑戰對他來說似乎「輕而易舉」，霍諾德則澄清，過程其實一點也不簡單，只是難度設定得恰到好處，不至於過於極端，卻又足夠困難與刺激，能讓人全神貫注，也正因如此才特別吸引他。

談到攀爬過程中的趣事，霍諾德透露，他經常看到辦公室裡的上班族熱情揮手、拍照、錄影，反應相當熱烈。有一次練習時因為繫著安全繩，他從轉角往室內看，發現角落辦公室裡有個人一臉不以為然地看著他，甚至搖頭表示不認同。霍諾德靈機一動，把繩索與安全裝備翻給對方看，對方這才點頭說了聲「好吧」，他也就繼續向上攀登。

艾力克斯霍諾德完成赤手攀爬台北101的歷史性創舉。（Netflix提供））

節目中也播放了一段畫面，只見霍諾德在80多層高空單腳懸掛在外牆上，讓現場主持人與觀眾全都嚇得尖叫連連。吉米忍不住問他，那一刻心裡到底在想什麼？霍諾德表示，當時已經接近頂端，最困難的段落都完成了，於是決定放慢節奏、好好享受風景。他形容，那種感覺就像完成了兒時的夢想，彷彿小孩在壯麗景色中自在玩耍，能在這樣的建築上「玩」攀岩，真的令人興奮。

吉米也將話題轉向拍攝團隊，笑問：「對攝影師來說，這是不是比對你還危險？」霍諾德坦言，攝影師同樣吊掛在高空中，刺激程度不低。其中一位還是他的老朋友，當天風勢特別強，整個人被吹得東倒西歪，讓他在一旁看了都覺得相當驚險。

最後，吉米自嘲地說，霍諾德攀爬101的那天，他自己也只是照常去上班，還跟節目攝影師們說：「你們真的不知道自己有多幸運。」也讓現場再度笑聲不斷。

《吉米夜現場》影片：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法