娛樂 最新消息

高鐵桌板該誰收？網紅泰辣怒嗆乘客「沒手沒眼睛」遭炎上道歉了

Youtuber、網紅泰辣Tyla。（資料照，成大提供）Youtuber、網紅泰辣Tyla。（資料照，成大提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber泰辣Tyla近日搭乘台灣高鐵時，因桌板問題引爆情緒失控，當場怒嗆一名中年男乘客「是沒有手還是沒有眼睛？」相關過程曝光後在社群上迅速延燒，引發「高鐵桌板究竟該誰收」的網路論戰，更反遭網友們群起痛批炎上，直斥他「完全是巨嬰式發飆！」

事件起源於一名男乘客欲進入靠窗座位，而坐在走道側的泰辣因桌板上已放有食物與咖啡，起身時雙手拿著物品，無法自行收起桌板，便以眼神示意男乘客協助。然而，男乘客全程未有回應及作為，僅以眼神示意他收起桌板，泰辣因此當場情緒失控，出言怒嗆「是沒有手還是沒有眼睛？要不要叫你媽媽來幫你扶？」語氣激烈，場面一度緊繃引來旁人注意。

泰辣Tyla還原在高鐵上與男乘客的衝突經過反遭炎上。（組合照，翻攝自IG）泰辣Tyla還原在高鐵上與男乘客的衝突經過反遭炎上。（組合照，翻攝自IG）

事後，泰辣將過程分享至IG限時動態，除了附上模擬圖像外，還形容男乘客「像一塊石頭」、「身上有異味」，更直言因對方沉默不語讓他「整把火上來」。沒想到，泰辣此段敘述在Threads、IG、臉書等社群平台掀起大量負評，網友普遍認為桌板本就屬個人使用，「自己手不夠用就應該先收好，這才是真正的巨嬰！」、「你使用的，怎麼會要求他人配合？」更有人質疑他的言語已構成羞辱與霸凌。

面對外界砲火，泰辣昨（4日）下午透過Threads發文致歉，坦言自己錯在「要求他人協助不成，卻反過來指責對方」，並承認整起事件完全站在個人主觀立場看事情，發表了不恰當的言論，甚至「沾沾自喜發限動」，導致許多人觀感不佳，最後他則強調會記取此次教訓，並向所有感到不舒服的人道歉。

