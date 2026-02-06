自由電子報
娛樂 最新消息

楊丞琳不藏了！結婚多年「仍緊牽李榮浩手」 情侶裝幸福背影全被拍

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊丞琳與李榮浩結婚多年但感情仍甜蜜，夫妻倆近日在北京意外被網友野生捕獲，可見兩人手牽手同行，還穿著同色系牛仔外套，低調卻親密的互動瞬間掀起討論。畫面中，李榮浩一路緊牽楊丞琳往前走，楊丞琳則緊跟在側，步伐默契，恩愛背影讓不少網友直呼被融化。

楊丞琳與李榮浩近日現蹤北京機場被野生捕獲。（組合照，翻攝自微博）楊丞琳與李榮浩近日現蹤北京機場被野生捕獲。（組合照，翻攝自微博）

網友本月3日巧遇楊丞琳與李榮浩，從拍下的影片中可以看見，夫妻倆身穿情侶裝現身北京機場的幸福背影，楊丞琳搭手扶梯下樓時，還輕輕將頭靠在李榮浩肩上，小小動作自然流露依賴感，呼應她過去曾提到最大的願望之一，就是能和喜歡的人牽手走路，如今這樣的日常畫面也被視為她理想婚姻的寫照。

楊丞琳與李榮浩至今相識相戀12年。（翻攝自微博）楊丞琳與李榮浩至今相識相戀12年。（翻攝自微博）

2014年因音樂工作結識，2019年登記結婚，兩人儘管因工作常年分隔兩地，仍持續用行動維繫感情，2025年底跨年期間，楊丞琳結束南昌演唱會後，連夜趕往李榮浩在清遠的演出現場，不僅一起合唱《烏梅子醬》，還臨時加碼即興改歌詞放閃，至今相識相戀12年，雖鮮少高調談情，卻在日常互動中自然展現深厚感情。

