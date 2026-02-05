自由電子報
娛樂 最新消息

沒人看反而更爽？ 邵雨薇從崩潰到放下被角色逼到失衡

邵雨薇在國外拍戲反而感受到前所未有的自由。（Bella儂儂雜誌提供）邵雨薇在國外拍戲反而感受到前所未有的自由。（Bella儂儂雜誌提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕邵雨薇分享遠赴紐約拍攝影集《動物園》的心情，坦言在國外拍戲反而感受到前所未有的自由，甚至形容那是一種「Natural High」。她笑說，在紐約街頭拍戲時，「根本完全不會有人看我們」，沒有圍觀與關注，讓她能暫時卸下身為公眾人物的壓力，享受被人群忽視的自在。

事實上，這份輕鬆來得並不容易。邵雨薇透露，過去一年接連拍攝電影《惡女》與影集《人浮於愛》，長時間處在高壓與情緒拉扯中，身體也因此出現警訊，不僅內分泌失調，還一度水腫、狀態失衡。「那時候整個人，不管身體還是心理，都覺得有點不太對。」她坦言。

邵雨薇長時間處在高壓與情緒拉扯中，身體也因此出現警訊。（Bella儂儂雜誌提供）邵雨薇長時間處在高壓與情緒拉扯中，身體也因此出現警訊。（Bella儂儂雜誌提供）

面對身心低潮，邵雨薇沒有選擇逃避，反而將那份疲憊帶進角色中，直言那樣的狀態「反而很適合演戲」，讓人看見她對表演近乎自我消耗的投入。她也坦承，自己對角色一直很「貪心」，每次進入人物都像人格分裂，不是找共鳴，就是讓自己徹底消失。

在紐約拍戲，讓邵雨薇學會慢慢放下執念。（Bella儂儂雜誌提供）在紐約拍戲，讓邵雨薇學會慢慢放下執念。（Bella儂儂雜誌提供）

在紐約拍戲，街頭那種「沒人在意你是誰」的自由，讓她學會慢慢放下執念。「現在比較能相信大家一起完成的東西，戲拍完了，就試著放下。」語氣中多了一份篤定。

聊到《動物園》拍攝期間與動物對戲的趣事，她也笑說自己太喜歡猴子，「可能是我眼神太炙熱，愛太滿了，牠們反而很怕我。」一句玩笑話，正好映照她近年心境的轉變——依然熱愛表演，但學會更自在地去愛。

邵雨薇透露自己喜歡猴子。（Bella儂儂雜誌提供）邵雨薇透露自己喜歡猴子。（Bella儂儂雜誌提供）

