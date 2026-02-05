自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

曾少宗、陳彥廷大玩「窒息式虐戀」！190cm「雙塔CP」同框

陳如山（後排左起）、陳彥廷、曾少宗、韓晨、羅奕傑、徐瑋澤、吳震亞，林亭莉（前排左起）和鄭穎參與演出《星光燦爛的你》。（影娛人提提供）陳如山（後排左起）、陳彥廷、曾少宗、韓晨、羅奕傑、徐瑋澤、吳震亞，林亭莉（前排左起）和鄭穎參與演出《星光燦爛的你》。（影娛人提提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕韓晨、羅奕傑、曾少宗、陳彥廷、林亭莉、鄭穎、樂團四分衛主唱陳如山、徐瑋澤與吳震亞演出惡BL劇《星光燦爛的你》日前正式開拍，劇中主CP由平均身高190公分的韓晨與羅奕傑搭檔，兩人皆是首次挑戰BL題材。韓晨吐露第一次看到劇本街頭少年的角色，直呼好想演，羅奕傑挑戰鋼琴師的角色更是令人驚艷。為培養默契，下足了功夫，一個體驗生活日夜顛倒、過完今天再說看似樂觀卻厭世的人生，一個得讓平時活潑的自己完全靜下來彈鋼琴。

拍攝前便私下以角色狀態相約北海岸「約會」，喝咖啡談心培養感情。韓晨笑說，發現羅奕傑是「有苦不說」的類型，而長時間相處後，2人逐漸敞開心房，發現彼此其實都很感性，甚至在表演課上一起爆哭落淚，情感連結迅速升溫。

韓晨（左）和羅奕傑平均身高190公分，在《星光燦爛的你》受封「雙塔CP」。（影娛人提提供）韓晨（左）和羅奕傑平均身高190公分，在《星光燦爛的你》受封「雙塔CP」。（影娛人提提供）

韓晨來自伊林模特兒經紀公司，曾參與台韓合製選秀節目《SCOOL》，雖未成功出道，但憑藉高挑外型與舞台魅力持續獲得戲劇與廣告機會；羅奕傑則出身《原子少年1》，已有戲劇與實境節目參與經驗。

陳彥廷（左）和曾少宗在《星光燦爛的你》大談「窒息式虐戀」。（影娛人提供）陳彥廷（左）和曾少宗在《星光燦爛的你》大談「窒息式虐戀」。（影娛人提供）

除了描繪青春的悸動，劇中另一條備受矚目的情感線，是由實力派演員曾少宗與陳彥廷演繹的「大哥與小弟」。曾少宗飾演的角色身處江湖與父權壓力的夾縫中，在那個身不由己的世界裡，「愛誰」本身就是一種致命的風險。他必須壓抑真實的情感，在理智的武裝下隱藏最深切的渴望。曾少宗與陳彥廷將演繹這種在危險邊緣不斷試探的情慾，勾勒出成人世界中無奈卻深刻的情感拉扯。這份虐戀展現了在動盪與黑暗中，即便愛得舉步維艱，依然有人選擇在荒蕪中守護心中的那一抹溫柔。

首次挑戰「大哥女人」角色的林亭莉表示，過去多演出女兒或學生類型角色，這次從妝容到服裝都是全新嘗試，是一次突破。曾少宗也笑說：「定裝時看到她完全就是角色的樣子，性感又有女人味，很有挑逗感。」

此外，陳如山在一場喝醉爆打兒子的戲碼幽默表示：「製片開玩笑要我往死裡打，但我兒子192公分，我可能反而被他打！」同樣來自伊林的徐瑋澤，首次挑戰反派，在劇中不斷挑釁韓晨，興奮的說：「和韓晨本來就認識，難得有機會『修理他』，非常期待演出不一樣的角色。而過去常演出角頭角色的吳震亞，這回轉型飾演暖心麵店老闆，笑說：「這次不會被討厭了，難得演這麼溫暖的角色。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中