娛樂 最新消息

苦苓憂民進黨丟高雄 喊話賴瑞隆引以為戒

賴瑞隆強調，高雄人民期待的是真正重視高雄進步發展未來的市長。（記者葛祐豪翻攝）賴瑞隆強調，高雄人民期待的是真正重視高雄進步發展未來的市長。（記者葛祐豪翻攝）　　

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨中央委員會4日通過徵召黨主席黃國昌參選新北市長，黃國昌說，他天天都在「追求更好、趕行程、跑基層、跳脫框架、碰民意」，全力以赴突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，以具體的行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲。

今（5）日上午，作家苦苓在臉書發文以「民進黨要小心丟掉高雄」為題，提及黃國昌臭屁說要幫國民黨拿下高雄，之前國民黨主席鄭麗文也揚言要收回南二都，他說雖然2個都是囂徘的人，但民進黨也不可不慎，從前那個「提名一顆西瓜也會選上」的時代，早就一去不返了。

發文中，苦苓分析立委賴瑞隆異軍突起、出乎意料獲得高雄市長提名後，他問過一些鄰居朋友，10個有8個沒聽過他，大部分的反應都是：「他是誰？」苦苓表示，就算知道他是立委的，也不知道表現怎麼樣、有什麼政績。

苦苓說，因為賴瑞隆的對手並不弱，國民黨的柯志恩蹲點很久了，形象還可以，個人也沒有太大缺點，尤其是揭發美環大峽谷案一舉成名，競爭條件一點也不輸賴瑞隆，「陳其邁的政績非常好，但這是無法轉移的，鄭文燦、林右昌都是先例；而柯志恩如果能炒熱起來，加上柯文哲來幫她站台、韓國瑜也大力相助，那麼鹿死誰手，真的是猶未可知。」

苦苓更提及2018年陳其邁是怎麼大爆冷門輸掉的，最後對賴瑞隆喊話：「你千萬要引以為戒呀！」

相關新聞：黃國昌揚言在野黨「打下高雄」 柯志恩：藍白一定要合才有機會

