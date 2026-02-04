吳敦辭世！黑幫滲透影壇的「武力製片年代」 人生橫跨黑白兩道

影視大亨吳敦與世長辭，享壽77歲。（翻攝自藍祖蔚臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾被江湖稱為「鬼見愁」、活躍於70、80年代黑白兩道之間的影視大亨吳敦，今（4日）傳出已於昨日上午與世長辭，享壽77歲。隨著噩耗傳出，吳敦那段黑幫勢力深度滲透影視圈的年代，以及他在片場扮演「武力製片」的關鍵角色，成為台港電影史上一段難以忽視的特殊篇章，同時也被外界再度回顧細品。

在70、80年代的港台影壇，拍片環境競爭激烈、秩序混亂，黑幫勢力介入早已是公開的祕密，當時出身江湖、作風強硬的吳敦，深受不少導演與製片青睞，主要原因在於他能「把事情擺平」。在片場，吳敦當時被業界私下稱為「武力製片」，負責處理演員搶戲、檔期衝突等棘手問題，不少當紅明星都是在他的帶領下，被直接「請」至拍攝現場完成演出。

隨著名聲在圈內傳開，吳敦逐漸從片場的強勢角色，轉向實際製作人身分，他於80年代初參與製作《快樂英雄》、《望子成龍》、《女性的複仇》等作品，在業界站穩腳步，也成為多家電影公司爭相拉攏的對象。進入2000年代後，吳敦試圖淡化早年背景，轉而強調作品質感，重金邀請名導與跨國卡司，拓展台、港、中影視版圖。

吳敦的一生橫跨黑幫勢力仍主導片場秩序的舊時代，以及逐步走向制度化、商業化的新影視環境，他既是「武力就是一切」年代的縮影，也是影壇轉型過程中備受爭議的人物。隨著吳敦辭世，那段黑幫深度介入影壇的人生軌跡，也再次被拉回大眾視野。

