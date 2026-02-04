火馬年12生肖「自富契機」湧現！滾動財氣先對焦

立春後，馬年新運也正式起跑，抓住財氣也考驗12生肖各自的續航力。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕立春後，馬年新運也正式起跑！今年立春節氣遇上天王星順行，象徵停滯已久的局勢重新轉動！占星達人艾菲爾提醒，新舊節氣交接之際，代表「舊規則正在鬆動，新財路開始浮現」，12生肖財運也將重新大洗牌，艾菲爾針對每個生肖揭示「財氣轉運」的重要徵兆，強調在這波財運洗牌中，站對有利位置、衝刺正確方向，遠比「搶財氣」的速度還重要。

【立春後12生肖「財氣」從這裡來！】

➤生肖鼠

靈活轉彎就是財路，別執著原本的計畫，新點子更值錢。

➤生肖牛

穩中藏機會，看似慢，其實正在默默累積關鍵籌碼。

➤生肖虎

衝動花錢易破財，先停三秒，錢才會留下來。

➤生肖兔

人脈帶財，聊天、社交、分享資訊，都可能變成收入管道。

➤生肖龍

敢做決定就有財運，猶豫不前反而錯失好局。

➤生肖蛇

精准選擇勝過多線佈局，專注一件事，回報更大。

➤生肖馬

跑得快不如跑對方向，調整策略後財運才會跟上。

➤生肖羊

情緒影響金錢判斷，心定了，財才會穩。

➤生肖猴

靈感就是錢，越敢玩、越敢想，越容易變現。

➤生肖雞

細節決定收益，小錢不漏，後面自然會有大進帳。

➤生肖狗

守成就是賺，別急著冒險，現在適合把已有的錢顧好。

➤生肖豬

享受生活也能招財，但記得留一條後路給未來的自己。

艾菲爾揭示12生肖的「財氣轉運」徵兆。（艾菲爾提供）

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

☆民俗說法僅供參考☆

