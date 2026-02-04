自由電子報
娛樂 最新消息

恭喜！「最辣營養師」高敏敏追極光曬4月肚 網驚：辣媽也太正了吧

恭喜！「最辣營養師」高敏敏追極光曬4月肚 網驚：辣媽也太正了吧高敏敏開心追北極光，官宣已懷孕4個月。
（高敏敏提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕被網友封為「最辣營養師」的高敏敏今（4日）在社群大方宣布懷孕4個月！外形姣好、形象專業又清新的高敏敏，向來不吝於在社群PO出比基尼辣照，只是這回的辣照，還夾帶了「好消息」，除了驗孕棒，還有寶寶的超音波照。

高敏敏大方曬出4月孕肚。（高敏敏提供）高敏敏大方曬出4月孕肚。（高敏敏提供）

她發文透露，第三胎來得很強勢且突然，她和老公近幾年工作十分忙碌，從沒想過再生一個，本來以為可能是近期大縱口腹之慾才導致「小腹有點微突」，沒想到竟是真的「中獎」，直呼「既來之 好好安之」就對了！

畢業於中山醫學大學營養學系，並取得國立臺北商業大學企業管理碩士的高敏敏，被封為台灣最辣、最美營養師。（高敏敏提供）畢業於中山醫學大學營養學系，並取得國立臺北商業大學企業管理碩士的高敏敏，被封為台灣最辣、最美營養師。（高敏敏提供）

網友見「照」紛紛獻上祝福， 大讚：「辣媽也太正了吧」、「最美吧孕婦」、「辛苦了，妳是最美的媽媽」、「從專業營養師到三寶媽，人生全能代表」。

高敏敏和老公感情甜蜜，第三胎雖然來得突然，但夫妻兩人都很興奮且期待。（高敏敏提供）高敏敏和老公感情甜蜜，第三胎雖然來得突然，但夫妻兩人都很興奮且期待。（高敏敏提供）

 

高敏敏發文寫道：

 

對 沒看錯 是我 要當三寶媽了

意外來得太突然 四個月肚子藏不住

這胎來得很強勢 時機也像挑過的一樣

最可怕的是 當初我們真的沒有想要再生⋯

但在知道懷孕前幾個月 我看到小寶寶都覺得好可愛（然後理智線告訴我 妳瘋了嗎 兩個長大的女兒更迷人）

後來發現我竟然有小腹 趕緊一週加練 運動三次 重訓-皮拉提斯-瑜伽 都約起來 還上空中環

再好笑的是 辦活動聚餐時

隔壁的夥伴在相互自嘲 說小腹是子宮在長大 女人孕育生命的偉大blabla…

當天晚上跟先生同時都覺得不妙 uber驗孕棒 兩支四條線 嚇到我手在抖

後來就開始一連串的產檢跟胎夢 各種

熬了四個月 還去了趟半年前就預訂好的芬蘭極光旅行

總之 既來之 好好安之

