娛樂 最新消息

鍾欣凌體重降不下「腰圍臀圍一樣大」！健檢報告滿江紅：恐呼吸中止

鍾欣凌出席「2026台灣國際兒童影展」首賣記者會。（公視提供）鍾欣凌出席「2026台灣國際兒童影展」首賣記者會。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人鍾欣凌今（4）日出席「2026台灣國際兒童影展」首賣記者會，分享與14歲、10歲女兒的互動日常。她今也被關心起身體近況，鍾欣凌透露自己剛完成健檢，目前高血壓、高血糖、高血脂都在服藥控制中，而她有感體重節節飆升，但也無奈直呼自己對減重不抱希望。

鍾欣凌日前剛完成健康檢查，不過攤開報告來看卻是滿江紅，三高都要靠服藥物控制，她也指著喉嚨位置提到，有一塊肉蓋住，被醫生警告，在檢查的時候有「呼吸中止」的風險，建議她去大醫院做檢查比較保險。

鍾欣凌也坦言近年她不太敢測量體重，掐指一算目前大概約有約95、96公斤，自爆「腰圍臀圍一樣大」，她說原本醫生都會希望她把體重降下來，「後來都不說了，可能對我這個人不抱什麼希望。」

猶記過往鍾欣凌上《康熙》聊到瘦身話題，有人說自己是少量多餐，她當時脫口表示：「多餐可以，少量不一定」，顯見對美食的熱愛；她今也坦言自己很愛吃便當，寒假女兒在家更會加餐買粉圓冰、鹹酥雞等，想說讓小孩子過得快樂一點，結果自己也過得蠻快樂的。」

