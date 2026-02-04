自由電子報
娛樂 最新消息

吳敦傳奇人生謝幕 曾捧紅林志穎、徐若瑄、金城武等巨星

吳敦（左）今傳出於3日清晨辭世。（資料照，記者蕭方綺攝）吳敦（左）今傳出於3日清晨辭世。（資料照，記者蕭方綺攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾是竹聯幫重要人物，後轉身成為影視圈關鍵推手的吳敦，今傳出於3日清晨辭世，享壽77歲，消息傳出後震撼政商與演藝圈。他除了黑幫背景外，也在台港影壇留下的深刻足跡，同樣難以忽視。

吳敦家屬今日發布訃聞指出，他於2月3日上午6時30分安詳離世，告別追思會將於2月15日在台北第二殯儀館舉行。家屬表示，當天將不設公祭，希望以低調而溫馨的方式，陪伴吳敦走完人生最後一程。

金城武（中）、林志穎、陳為民等人合作《報告班長3》。（翻攝自YouTube）金城武（中）、林志穎、陳為民等人合作《報告班長3》。（翻攝自YouTube）

事實上，吳敦人生的轉折點，始於1991年因江南案入獄服刑。在獄中期間，他大量閱讀文學與電影相關作品，其中黑澤明改編自芥川龍之介的《羅生門》對他影響尤深，也讓他開始重新思索未來的人生方向。

出獄後，吳敦選擇遠離過往幫派世界，投入影視產業，並創立「長宏影視公司」，憑藉人脈與資源，很快在台港影壇站穩腳步，陸續與王晶、朱延平、蔡揚名、麥當傑、金鰲勳、劉家昌等多位重量級導演合作，成為九零年代華語電影的重要幕後推手。

《卜派小子》集合林志穎、郝劭文、釋小龍、張震嶽及徐若瑄等人一同演出。（翻攝自網路）《卜派小子》集合林志穎、郝劭文、釋小龍、張震嶽及徐若瑄等人一同演出。（翻攝自網路）

長宏影視製作的《卜派小子》、《新烏龍院》、《報告班長3》等作品，至今仍是不少觀眾的集體回憶，更捧紅林志穎、徐若瑄、金城武、釋小龍、郝劭文等多位藝人。

吳敦曾坦言，獄中封閉的生活反而讓他得以靜下心，重新審視人生價值，並下定決心以合法產業為志業。從昔日黑幫「總護法」，到影響一整個世代演藝版圖的製片人，他的人生轉折，也成為台灣影劇史上極具爭議卻難以忽略的一段傳奇。

