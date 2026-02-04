大S雕像不像她？年輕舊照出土「輿論反轉」金屬環竟藏深層含義

大S雕像在忌日當天揭幕。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛本月2日逝世滿1週年，由丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像，於忌日當天在長眠地揭幕。不過雕像曝光後，有網友認為外型「不太像大S」，與本人神韻有落差；不過隨著年輕舊照被翻出對照，輿論出現明顯反轉，也讓雕像背後的設計寓意逐漸被看懂。

大S紀念雕像以一名閉眼微笑的女孩形象呈現，人物身穿連身裙、頭綁蝴蝶結，雙手合十置於胸前，整體風格溫柔且帶有童趣。不過雕像一公開後，有部分網友認為整體造型過於抽象，與大S本人外貌不完全相符，「看到雕像真的很感動，但是跟大S有落差...」、「怎麼跟我熟識的大S不太一樣」、「神韻不像就算了...衣服也不是大S平時會穿的。」社群平台湧現相關質疑聲浪。

隨著大S舊時年輕照曝光，紀念雕像引來的部分質疑聲浪也隨之灰飛煙滅。（翻攝自臉書）

不過，隨後就有網友翻出大S年輕時與家中長輩的合照，照片中的她同樣綁著蝴蝶結髮飾，當時神情仍稚氣，笑容始終純真，與雕像形象高度相似，讓許多原本質疑的網友立刻改口，紛紛直呼「原來這才是歐巴心中那個永遠的小女孩。」、「沒看不知道...好像」、「我道歉！真的不該亂下定論！」討論風向也因此出現關鍵轉折。

事實上，具俊曄曾提及雕像的設計並非著重外貌還原，而是源自大S生前常以「外星人」自稱的說法，整體概念延伸為宇宙主題，並以象徵行星的金屬環作為結構元素，呈現她前往另一個宇宙的意象。隨著設計理念被理解，越來越多網友認為，雕像所承載的是情感與記憶，而非外型是否相像，也讓「不像」的爭議走向神反轉。

