自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大S雕像不像她？年輕舊照出土「輿論反轉」金屬環竟藏深層含義

大S雕像在忌日當天揭幕。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）大S雕像在忌日當天揭幕。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛本月2日逝世滿1週年，由丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像，於忌日當天在長眠地揭幕。不過雕像曝光後，有網友認為外型「不太像大S」，與本人神韻有落差；不過隨著年輕舊照被翻出對照，輿論出現明顯反轉，也讓雕像背後的設計寓意逐漸被看懂。

大S紀念雕像以一名閉眼微笑的女孩形象呈現，人物身穿連身裙、頭綁蝴蝶結，雙手合十置於胸前，整體風格溫柔且帶有童趣。不過雕像一公開後，有部分網友認為整體造型過於抽象，與大S本人外貌不完全相符，「看到雕像真的很感動，但是跟大S有落差...」、「怎麼跟我熟識的大S不太一樣」、「神韻不像就算了...衣服也不是大S平時會穿的。」社群平台湧現相關質疑聲浪。

隨著大S舊時年輕照曝光，紀念雕像引來的部分質疑聲浪也隨之灰飛煙滅。（翻攝自臉書）隨著大S舊時年輕照曝光，紀念雕像引來的部分質疑聲浪也隨之灰飛煙滅。（翻攝自臉書）

不過，隨後就有網友翻出大S年輕時與家中長輩的合照，照片中的她同樣綁著蝴蝶結髮飾，當時神情仍稚氣，笑容始終純真，與雕像形象高度相似，讓許多原本質疑的網友立刻改口，紛紛直呼「原來這才是歐巴心中那個永遠的小女孩。」、「沒看不知道...好像」、「我道歉！真的不該亂下定論！」討論風向也因此出現關鍵轉折。

事實上，具俊曄曾提及雕像的設計並非著重外貌還原，而是源自大S生前常以「外星人」自稱的說法，整體概念延伸為宇宙主題，並以象徵行星的金屬環作為結構元素，呈現她前往另一個宇宙的意象。隨著設計理念被理解，越來越多網友認為，雕像所承載的是情感與記憶，而非外型是否相像，也讓「不像」的爭議走向神反轉。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中