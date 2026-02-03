自由電子報
娛樂 電視

真的紅到不看會被笑 2025韓劇話題榜TOP 5曝光

〔記者馮亦寧／台北報導〕春節假期終於有空追劇，如果平常沒時間跟上戲劇話題，那麼這5部韓劇絕對是2025年必看之作，從復仇解謎、社畜日常、政治交鋒、愛情浪漫都有佳作。以下是網路盤點熱議韓劇前5名。

朴恩斌在《狂醫魔徒》有「瘋批女主」現象級表演。（Disney+提供）朴恩斌在《狂醫魔徒》有「瘋批女主」現象級表演。（Disney+提供）

▲第5名《狂醫魔徒》

必看點：朴恩斌「瘋批女主」現象級表演

覺得自己過得太壓抑的人，醫療驚悚劇情的《狂醫魔徒》絕對可以看得紓壓、爽歪歪。該劇由朴恩斌、薛景求主演，朴恩斌在戲裡化身天才卻瘋狂的外科醫師，只要不爽隨時發瘋，遇到任何事情都不會忍耐，主打心理狀態良好，完全拒絕內耗。身為醫生的朴恩斌雖然救人性命，但只要招惹她，絕對立刻「解決」毫不手軟。癲狂卻充滿魅力的表演讓人看了暢快淋漓，也讓朴恩斌得到韓國全球OTT大獎最佳女主角獎項。

《瑞草洞》演出社畜職場日常。（Disney+提供）《瑞草洞》演出社畜職場日常。（Disney+提供）

▲第4名《瑞草洞》

必看點：社畜職場日常

社會地位高的律師說穿了也只是上班族，《瑞草洞》由李鍾碩、文佳煐主演，深刻描寫五名受僱律師的社畜生活。該劇劇本由現役律師編寫，把職場上面對上司刁難、蠻橫不講理的客戶仍要面帶微笑、出庭後又回到辦公室獨自加班到深夜，甚至工作到懷疑人生刻劃得入木三分。這部劇在台灣律師圈也很有名，甚至表示「我們的生活真的就是這樣！」劇中人物只有和同事吃飯時才能抱團取暖，雖然每天都喊著：不想工作，隔天仍會乖乖起床，簡直是超寫實社畜日常。

池昌旭在《操控遊戲》大展身手。（Disney+提供）池昌旭在《操控遊戲》大展身手。（Disney+提供）

都敬秀在《操控遊戲》首次主演反派。（Disney+提供）都敬秀在《操控遊戲》首次主演反派。（Disney+提供）

▲第3名《操控遊戲》

必看點：一路反殺復仇爽劇

《操控遊戲》被韓媒大讚是「2025下半年黑馬戲劇」，收視、口碑雙贏。都敬秀首次主演反派，劇中小狗眼無辜的表情，壞到骨髓裡，加上劇中動作男神池昌旭大展身手，他飾演的善良外送員被誣陷謀殺入獄，幕後操縱者正是專抓替罪羔羊、幫富豪洗罪的資安公司代表。黑化後的池昌旭大開殺戒，一路反殺，誓言找到兇手。劇中各種騎乘機車飆火海、1打15精彩拳腳、肉身扛下武士刀劈砍都讓人看得痛快，想爽就靠這一部。

全智賢在《暴風圈》女王氣場全開。（Disney+提供）全智賢在《暴風圈》女王氣場全開。（Disney+提供）

▲第2名《暴風圈》

必看點：全智賢女王氣場全開超強卡司國際諜戰

堪稱「史上最強韓劇卡司」的諜報愛情劇《暴風圈》，由全智賢、姜棟元主演，加上好萊塢知名演員加持：《星際爭霸戰》趙約翰劇中飾演美國助理國務卿、《史賓賽的機密任務》麥克加斯頓劇中飾演美國國防部長、《空軍一號》史賓賽嘉瑞特劇中飾演美國總統等人都有精湛演出。故事以一場總統候選人遇刺事件為開端，進而引發整個韓國國際危機，劇情聚焦政治權謀與禁忌戀情的危險交織，總統候選人全智賢以及神祕忠犬保鑣姜棟元的愛情故事更成為網友關心焦點。

《韓國製造》由男神玄彬和鄭雨盛進行演技大對決。（Disney+提供）《韓國製造》由男神玄彬和鄭雨盛進行演技大對決。（Disney+提供）

鄭雨盛在《韓國製造》飾演剛正不阿的檢察官。（Disney+提供）鄭雨盛在《韓國製造》飾演剛正不阿的檢察官。（Disney+提供）

▲第1名《韓國製造》

必看點：玄彬、鄭雨盛雙影帝世紀對決

由兩大影帝玄彬、鄭雨盛主演的《韓國製造》不但是網友熱議話題，播出期間也多次登頂台灣收視第1，近日更奪下2025年Disney+亞太地區首播觀看次數最多的韓國原創影集。劇中玄斌表面是中央情報部科長，私底下身分卻是大毒梟，過著雙面人生；鄭雨盛則是剛正不阿的檢察官，劇中龐大的販毒網以及彷若韓版《無間道》的諜對諜，讓一切都反轉再反轉，讓人欲罷不能。《韓國製造》更打鐵趁熱將於今年播出第二季，春節看完，剛好無縫銜接。

