真的紅到不看會被笑 2025韓劇話題榜TOP 5曝光

〔記者馮亦寧／台北報導〕春節假期終於有空追劇，如果平常沒時間跟上戲劇話題，那麼這5部韓劇絕對是2025年必看之作，從復仇解謎、社畜日常、政治交鋒、愛情浪漫都有佳作。以下是網路盤點熱議韓劇前5名。

朴恩斌在《狂醫魔徒》有「瘋批女主」現象級表演。（Disney+提供）

▲第5名《狂醫魔徒》

必看點：朴恩斌「瘋批女主」現象級表演

覺得自己過得太壓抑的人，醫療驚悚劇情的《狂醫魔徒》絕對可以看得紓壓、爽歪歪。該劇由朴恩斌、薛景求主演，朴恩斌在戲裡化身天才卻瘋狂的外科醫師，只要不爽隨時發瘋，遇到任何事情都不會忍耐，主打心理狀態良好，完全拒絕內耗。身為醫生的朴恩斌雖然救人性命，但只要招惹她，絕對立刻「解決」毫不手軟。癲狂卻充滿魅力的表演讓人看了暢快淋漓，也讓朴恩斌得到韓國全球OTT大獎最佳女主角獎項。

《瑞草洞》演出社畜職場日常。（Disney+提供）

▲第4名《瑞草洞》

必看點：社畜職場日常

社會地位高的律師說穿了也只是上班族，《瑞草洞》由李鍾碩、文佳煐主演，深刻描寫五名受僱律師的社畜生活。該劇劇本由現役律師編寫，把職場上面對上司刁難、蠻橫不講理的客戶仍要面帶微笑、出庭後又回到辦公室獨自加班到深夜，甚至工作到懷疑人生刻劃得入木三分。這部劇在台灣律師圈也很有名，甚至表示，「我們的生活真的就是這樣！」劇中人物只有和同事吃飯時才能抱團取暖，雖然每天都喊著：不想工作，隔天仍會乖乖起床，簡直是超寫實社畜日常。

池昌旭在《操控遊戲》大展身手。（Disney+提供）

都敬秀在《操控遊戲》首次主演反派。（Disney+提供）

▲第3名《操控遊戲》

必看點：一路反殺復仇爽劇

《操控遊戲》被韓媒大讚是「2025下半年黑馬戲劇」，收視、口碑雙贏。都敬秀首次主演反派，劇中小狗眼無辜的表情，壞到骨髓裡，加上劇中動作男神池昌旭大展身手，他飾演的善良外送員被誣陷謀殺入獄，幕後操縱者正是專抓替罪羔羊、幫富豪洗罪的資安公司代表。黑化後的池昌旭大開殺戒，一路反殺，誓言找到兇手。劇中各種騎乘機車飆火海、1打15精彩拳腳、肉身扛下武士刀劈砍都讓人看得痛快，想爽就靠這一部。

全智賢在《暴風圈》女王氣場全開。（Disney+提供）

▲第2名《暴風圈》

必看點：全智賢女王氣場全開超強卡司國際諜戰

堪稱「史上最強韓劇卡司」的諜報愛情劇《暴風圈》，由全智賢、姜棟元主演，加上好萊塢知名演員加持：《星際爭霸戰》趙約翰劇中飾演美國助理國務卿、《史賓賽的機密任務》麥克加斯頓劇中飾演美國國防部長、《空軍一號》史賓賽嘉瑞特劇中飾演美國總統等人都有精湛演出。故事以一場總統候選人遇刺事件為開端，進而引發整個韓國國際危機，劇情聚焦政治權謀與禁忌戀情的危險交織，總統候選人全智賢，以及神祕忠犬保鑣姜棟元的愛情故事，更成為網友關心焦點。

《韓國製造》由男神玄彬和鄭雨盛進行演技大對決。（Disney+提供）

鄭雨盛在《韓國製造》飾演剛正不阿的檢察官。（Disney+提供）

▲第1名《韓國製造》

必看點：玄彬、鄭雨盛雙影帝世紀對決

由兩大影帝玄彬、鄭雨盛主演的《韓國製造》不但是網友熱議話題，播出期間也多次登頂台灣收視第1，近日更奪下2025年Disney+亞太地區首播觀看次數最多的韓國原創影集。劇中玄斌表面是中央情報部科長，私底下身分卻是大毒梟，過著雙面人生；鄭雨盛則是剛正不阿的檢察官，劇中龐大的販毒網以及彷若韓版《無間道》的諜對諜，讓一切都反轉再反轉，讓人欲罷不能。《韓國製造》更打鐵趁熱將於今年播出第二季，春節看完，剛好無縫銜接。

