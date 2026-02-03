自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳沂挺身護大S 怒斥葛斯齊史上最壞狗仔

陳沂（右）發文槓上葛斯齊。（翻攝自臉書）陳沂（右）發文槓上葛斯齊。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「資深狗仔」葛斯齊2日深夜突發文，指控某位過世女星一直欺騙社會大眾，他說：「希望妳現在和閻羅王懺悔妳對我做的事！知情妳倆姐妹過去行為的人都覺得今日那大排場可笑至極。」但文中並未指名道姓，今（3）日中午，網紅陳沂直接在臉書發文點名葛斯齊，更指他口中的過世女星，就是已故「大S」徐熙媛。

陳沂發文一開頭就嗆葛斯齊：「真是史上最弱加最壞狗仔！每次爆料都拿不出證據，還講得煞有其事。造謠大小S活該被告，現在大S忌日還出影射說她們一直騙社會大眾，說有東西還沒放出來，要當忌日給她們全家最好的禮物，還叫她好好跟閻羅王懺悔對他做的事！」

陳沂不滿說，明明做錯事的是他，卻要叫受害者檢討？人都走了大家都非常難過，他還能若無其事講這種喪盡天良的話傷害S家蹭流量，「為什麼這種人還能在社會上生存啊？葛斯齊以後下地獄了，恐怕閻羅王都不收，罪大惡極！」

葛斯齊昨晚深夜無預警發文：「騙子就是不斷地繼續騙，從一個人騙大家到兩個人一起騙，最後一群人一起騙社會大眾，事發一年了，我說真的我很難有同情心，我還有東西沒有放出來，就當作忌日我給妳全家最好的禮物，希望妳現在和閻羅王懺悔妳對我做的事，知情妳倆姐妹過去行為的人都覺得今日那大排場可笑至極。」

他發文後，底下有人留言要葛斯齊「放下」，對此，葛斯齊回應：「你被利用後，然後人家再告你不去告說她吸毒的，然後你很窮又要給她們60萬，你會放下嗎？問題他們就真的繼續騙。」相當氣憤。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

相關新聞：和閻羅王懺悔！ 葛斯齊轟女星欺騙社會

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中