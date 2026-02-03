陳沂挺身護大S 怒斥葛斯齊史上最壞狗仔

陳沂（右）發文槓上葛斯齊。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「資深狗仔」葛斯齊2日深夜突發文，指控某位過世女星一直欺騙社會大眾，他說：「希望妳現在和閻羅王懺悔妳對我做的事！知情妳倆姐妹過去行為的人都覺得今日那大排場可笑至極。」但文中並未指名道姓，今（3）日中午，網紅陳沂直接在臉書發文點名葛斯齊，更指他口中的過世女星，就是已故「大S」徐熙媛。

陳沂發文一開頭就嗆葛斯齊：「真是史上最弱加最壞狗仔！每次爆料都拿不出證據，還講得煞有其事。造謠大小S活該被告，現在大S忌日還出影射說她們一直騙社會大眾，說有東西還沒放出來，要當忌日給她們全家最好的禮物，還叫她好好跟閻羅王懺悔對他做的事！」

陳沂不滿說，明明做錯事的是他，卻要叫受害者檢討？人都走了大家都非常難過，他還能若無其事講這種喪盡天良的話傷害S家蹭流量，「為什麼這種人還能在社會上生存啊？葛斯齊以後下地獄了，恐怕閻羅王都不收，罪大惡極！」

葛斯齊昨晚深夜無預警發文：「騙子就是不斷地繼續騙，從一個人騙大家到兩個人一起騙，最後一群人一起騙社會大眾，事發一年了，我說真的我很難有同情心，我還有東西沒有放出來，就當作忌日我給妳全家最好的禮物，希望妳現在和閻羅王懺悔妳對我做的事，知情妳倆姐妹過去行為的人都覺得今日那大排場可笑至極。」

他發文後，底下有人留言要葛斯齊「放下」，對此，葛斯齊回應：「你被利用後，然後人家再告你不去告說她吸毒的，然後你很窮又要給她們60萬，你會放下嗎？問題他們就真的繼續騙。」相當氣憤。

